Ezzel a gyermekkori képemmel ( amin a Balatonedericsi strandon zabálom a Nógrádi ropogóst😆) szeretném megköszönni a rengeteg szülinapi köszöntést és szeretetet amit kaptam tőletek! Áldás és ölelés nektek✨🙈😁💋