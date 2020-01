Meghan és Harry viaszbábui is költöznek

Extra

Kiss Nóra ,

Hatalmas felháborodást keltett Harry herceg és Meghan döntése, miszerint szeretnének kiválni a királyi családból, és függetlenebb, polgári életet folytatni. A britek szerint a pár ezzel Erzsébet királynőt és a hagyományokat is elárulta. A Madame Tussaud múzeumának vezetősége a család iránti tiszteletből egy nappal a bejelentés után eltávolította Meghan és Harry viaszbábuját a királyi család alakjai mellől. Steve Davies, a panoptikum menedzsere a The Sun brit napilapnak elmondta, ők ezzel a gesztussal reagáltak a meglepő hírre. „Mától Harry és Meghan nem a királyi család figuráinak együtteséhez tartozik” – jelentette be. A hercegi párt így egy másik részlegre helyezték át.