Meghan máris hibázott, a rajongók kiakadtak

Alighogy teljesült Harry herceg és Meghan függetlenedése a brit királyi családtól, és végre együtt vannak Kanadában, máris kiakadtak a rajongók.

Meghan Markle sétára vitte a kisfiát és a kutyáját, azonban azt nem vette észre, hogy a babahordozó pántja kicsit lecsúszott. A sasszemű kritikusok persze rögtön kiszúrták ezt, és máris kritizálni kezdték a kis Archie anyukáját.

Honey I’m home 😀

The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd

— The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) January 20, 2020