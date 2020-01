Meghan Markle édesanyja tehet a hercegi pár visszalépéséről

Extra

P. L. ,

Külföldi pletykalapok értesülései szerint Meghan Markle édesanyja, Doria nagyon nagy befolyással lehetett a hercegi pár döntése mögött, mi szerint kilépnek a királyi család kötelékéből.

Mint ismert Harry herceg és Meghan Markle január elején úgy döntöttek – minden előzmény nélkül – bejelentik, hogy ők inkább kilépnek a királyi család kötelékéből, de persze nagyon szeretik a királynőt és minden jót kívánnak neki. A világ pedig rögtön a feje tetejére állt, és azonnal próbálták kideríteni az okokat. A legtöbb pletykalap Meghant, Harry herceg feleségét kiáltotta ki hibásnak és őt sejtették a döntés kiötlőjeként is. A Mirror azonban most egy újabb szemszögből világította meg az eseményeket.

A lap ugyanis azt állítja, hogy Dora Ragland, Meghan édesanya lehetett az, aki már évek óta lánya fülébe duruzsolta, hogy lépjenek egy lépést hátrébb a királyi családtól. A Mirror mindezt a korábbi jógaoktató édesanya, Doria egy bizalmasának információjára alapozza. Hogy mi a teljes igazság, az persze valószínű soha nem fog kiderülni, ennek ellenére árulkodó, hogy a hercegi pár az után jelentette be visszalépését, miután több hetet Kanadában töltöttek Meghan édesanyjával.