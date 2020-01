Megható! Szívszorító sorokkal emlékezett elhunyt édesapjára Tolvai Reni

Extra

Kiss Nóra ,

Tolvai Reni két és fél évvel ezelőtt veszítette el édesapját, akinek emlékére most egy dalt írt.

Az énekesnő legújabb You and me című dalát édesapja emlékére írta. Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival a dal születésének folymatát és gyászát, ami a mai napig nem enyhül.

“Ezt a dalt édesapám emlékére írtam. Hogy miért kellet ehhez 2 és fél év? Nem tudom, szerintem most fogadtam el azt, hogy ő mar nem jön vissza onnan, ahova elutazott. Már nem nézi az utolsó sorból az összes fellépésem, ahogy tette 2 éves koromtól kezdve. Már nem ő visz haza minden klipforgatásról, ami ha 12 órán át is tartott, boldogan és türelmesen nézte végig anélkül, hogy kértem volna. Már nincs itt, hogy megdicsérjen, ha valamit jól csináltam vagy szóljon, ha valamit nem. Nincs itt, de mégis itt van. Egy héten többször is megjelenik az álmomban, mindig tengerparton vagyunk, mindig más tengerparton. Talán azért jelenik meg mindig a tenger, mert ott lattam utoljára. Soha nem beszél az álomban, csak hallgat és mosolyog, én pedig mesélek neki hosszan, hogy mik történtek mióta nem találkoztunk. Ezek azok az álmok, amikre napokig tű élesen emlékszem, minden részletre. Bocsánat, hogy eddig ezt nem tudtam kiírni magamból, nem ment. Minden nap azt hittem, hogy bekopog az ajtón és újra együtt nevetünk. Talán kérdezitek majd, hogy miért angolul éneklem ezt a dalt. Apu angolul szerette az énekem és ez neki szól most. Persze nagyon szeretném ha ez a dal kapaszkodó tudna lenni azoknak is, akik már elvesztettek valakit aki a világot jelentette. Apu, remélem szeretni fogod, nagyon hiányzol”