Megvan a Jobbik Bástya elvtársa

Belföld

Lokál ,

Bástya elvtárs szelleme kísért a Jobbikban, miután Ózd polgármestere privát fürdőként használta a városi uszodát. A jobbikos Janiczak Dávid és barátnője vasárnap egy órát kettesben töltött a wellnessrészlegen, ami miatt a fürdőzőknek másfél órával korábban el kellett hagyniuk a Városi Thermárium és Tanuszodát – számolt be a botrányos esetről a Hír Tv.

Janiczak wellnessezéséről még videófelvétel is készült, ahol jól látszik, hogy a jobbikos politikus egy fiatal nő társaságában élvezi a privát fürdőzést. Janiczak nem most először enged meg magának túl sokat, a botrányokat halmozó polgármester korábban ugyanis az irodájában rendezett meztelenkedést, és az arról készült fotókat még közzé is tette.

Sokaknak a Tanú című film Bástya elvtársa juthat eszébe Janiczak akciója után, hiszen ott is hasonló történt: a nagy hatalmú kommunista vezető miatt mindenkit kiparancsoltak a fürdő medencéjéből.