Méhek a buszmegállókba: veszélyes Karácsonyék ötlete

Belföld

Lokál ,

Parasztvakításnak tartja a méhész azt az ellenzéki elképzelést, miszerint méheket kellene telepíteni a buszmegállókba. Karácsony Gergely főpolgármester szerint az utasoknak nem lenne okuk az aggodalomra a méhtámadások miatt, de a szakember ezzel sem ért egyet.

Mint ismert, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Ferencz Orsolya nemrég a Bayer show-ban elmondta, hogy sok ellenzéki vezetésű önkormányzatnál készült olyan munkaanyag, amely a klímavészhelyzettel foglalkozik, és ezek között volt az a fenomenális ötlet is, hogy a buszmegállókba telepítsenek zöld növényzetet, amelybe méhkasokat és méheket lehet majd költöztetni. Információink szerint a Pikó András vezette VIII. kerületi önkormányzatnál merült fel a gondolat. Karácsony Gergely főpolgármester a Hír TV-nek elmondta, hogy nem tartja elképesztő ötletnek a felvetést. Sőt szerinte az utasoknak nem kell aggódniuk a méhek miatt, mert azok nem bántják az embert, ha az ember sem bántja őket.

– Ezeket a méheket valakinek kezelnie és gondoznia kellene. Mindenképpen szakértő méhésznek. Máskülönben tavasszal a buszmegállókban fog körözni több tízezer méh, rajzásuk idején a legmelegebb időszakban, míg egy közeli fára, bokorra vagy éppen magára a buszmegállóra ki nem települnek fürtökben. Ez órákig is eltarthat, és nagy zsongással jár. Aki tíz-húsz méteres körzetben belesétál a kavargó méháradatba, valószínűleg nem ússza meg csípések nélkül. Az emberek parfümje vagy akár a frissen mosott haj illata irritálhatja a méheket, és támadásra késztetheti őket. De elég annyi is, hogy belegabalyodnak egy hosszabb hajszálba, és pánikszerűen, ösztönösen szúrnak. A szúráskor felszabaduló feromonok pedig a közelben repülő többi méhet is támadásra ösztönzik. Ez így egy hitchcocki horrorral érne fel – mondta a lapnak a szakember, aki szerint Karácsonyék ötlete csak „parasztvakítás”, és sem a méheknek, sem a városlakóknak nem lenne kifizetődő.