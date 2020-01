Miért lángol Ausztrália?

Nem lehet pusztán a klímaváltozás számlájára írni az ausztrál erdőtüzeket – nyilatkozta a Lokálnak Juhász Árpád geológus, aki szerint például a száraz erdőségekben az aljnövényzet felgyülemlése növeli a tűzveszélyt. A baloldalt persze nem az igazság érdekli, csak politikai hasznot próbál húzni a környezet pusztulásából.

– Az ausztrál kontinens mindig is száraz volt, nem voltak ritkák az aszályos nyarak. Badarság lenne azt állítani, hogy nem melegszik a klíma: ez a gleccserek méretének csökkenéséből pontosan látszik. Azonban, nem lehet pusztán a klímaváltozás számlájára írni az ausztrál erdőtüzeket – magyarázta a geológus, aki azt is elmondta, a környezetvédelmi lépések sem mindig segítenek, és emberi mulasztás is közrejátszik az efféle katasztrófákban.