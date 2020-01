Migráns bűnözőt ünnepel Hollywood

Extra

Lokál ,

Óriási siker, Hollywood és a filmes szakma állva tapsol és élteti a Nyomorultak című francia filmet, melynek rendezője egy korábban elítélt bevándorló bűnöző, Ladj Ly.

A tavalyi év legnagyobb francia filmsikere a Nyomorultak, amely Párizs elővárosában játszódik és a migránsok és rendőrök közti konfliktusról szól. Az alkotását korábban maga Macron francia köztársasági elnök is méltatta, ám a rendezőről, az elsőfilmes Malin született első generációs bevándorló, Ladj Lyről, idő közben kiderült, hogy köztörvényes bűnöző, két évig börtönben is ült. Francia lapok kiderítették, hogy a migráns, korábban csak filmvásznon látott brutalitással akart végezni húga szeretőjével. A nő és szerelme ugyanis házasságon kívüli kapcsolatba keveredett, ami az iszlám saria tanai ellen való. Ezért a most ünnepelt rendező, Ladj és társai elrabolták és megkínozták húga szeretőjét, sőt a filmes testvérét is bántalmazták.

Tettestársaival eltörték a nő ujjait és betörték a fejét, a férfit egy autó csomagtartójába zárva egy erdőbe vitték, ahol kegyetlenül megverték, és azt tervezték, hogy amikor már mozdulni sem tud, lelocsolják benzinnel és felgyújtják, élve elégetik. A férfinak azonban sikerült megszöknie. A filmest tehát, akinek Hollywood a lábai előtt hever, 2011-ben három év börtönre ítélték. Azóta Cannes-ban megkapta a zsűri díját, egy Golden Globe-jelölést is bezsebelt, és most az Oscar-gála egyik nagy esélyesének tartják az alkotását. Ez utóbbi pedig arról árulkodik, hogy Hollywood szemet huny a rendező brutális múltja fölött.