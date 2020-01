Miley Cyrus és Liam Hemsworth házasságának hivatalosan is vége

Extra

P. L. ,

Már tavaly augusztusban bejelentették, hogy külön utakon folytatják, a napokban pedig a válási papírokat is aláírták.

A sztárpár 2018 decemberében kötött házasságot, miután több évi se veled se nélküled kapcsolat után meg akarták mutatni egymásnak, mennyire szeretik a másikat. Az óriási szerelemből azonban óriási hasra esés lett, tavaly augusztusban ugyanis bejelentették, útjaik végleg külön válnak, de továbbra is barátok maradnak. Az énekesnő bár állítólag nagyon szomorú volt, hetekkel a válás bejelentése után egy másik nő karjaiban talált vigaszra, azóta pedig Cody Simpson énekessel jár. A pletykák szerint Liam is randizgat, de komoly kapcsolatról nincs szó.

A válási papírokat a sztárpár a napokban írta alá, ezzel hivatalossá téve, hogy már semmilyen módon nem tartoznak egymáshoz.