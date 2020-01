Minden kórház felkészült a koronavírusra

Külföld

Kiss Nóra ,

Jelenleg több mint 100 halálos áldozata és 3000 feletti fertőzöttje van a koronavírusnak. A járvány nem érte el hazánkat, Magyarország azonban már felkészült az esetleges betegek szakszerű ellátására.

A betegség Európában még csak elszórtan jelent meg. Az eddigi információk szerint Franciaországban három, Németországban egy igazolt esetet találtak, Ausztriában és Romániában egy-egy nem igazolt beteget jelentettek. Magyarországon pedig két esetben merült fel a gyanú, de mindkettőnél kizárták a betegséget.

– Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására. Elkülönítésre a budapesti Szent László Kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) – mondta tegnapi sajtótájékoztatóján az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós, aki hozzátette: a magyar járványügyi rendszer rendkívüli tradíciókkal rendelkezik, már több ízben bizonyította hatékonyságát és felkészültségét, ez esetben is hasonlóra számíthatunk.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nincs fertőzött hazánkban, nem zárható ki a behurcolás. Az új vírus gyors azonosítására, felfedezésére azonban fel vannak készülve. – Az Egészségügyi Világszervezet által meghatározottak alapján kialakították az eljárásrendet. Eszerint, ha gyanús, valószínűsített vagy igazolt esetet fedeznek fel, akkor úgynevezett megfigyelőrendszer lép életbe. Ennek keretében információkat gyűjtenek az esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtételéhez – folytatta a tiszti főorvos, aki ismertette a tüneteket: láz, száraz köhögés, tüdőgyulladás, és elmondta nincs még kész a védőoltás, de zajlanak a kutatások.

Dr. Szlávik János ismertette: a megbetegedés gyermekeknél nem jellemző, bár van 9 hónapos és kétéves fertőzött is. – Mivel a betegség lappangási ideje maximum tizennégy nap, azt javasoljuk, hogy aki ezen belül érkezett a járványos területről és tüdőgyulladás jeleit észleli magán, forduljon orvoshoz – tette hozzá.

Nincs itthon utazási tilalom

Magyarországon utazási korlátozásokat egyelőre nem vezettek be, de tanácsokat fogalmaztak meg: fontos a gyakori, rendszeres kézmosás, a köhögés, a tüsszentés etikai szabályainak betartása. Utazáskor megfontolandó a szájmaszk viselése is – mondta a tiszti főorvos, aki hozzátette: a Kínából érkező csomagok, élelmiszerek nem jelentenek veszélyt, de kinyitásuk után feltétlenül kezet kell mosni, az élelmiszerkezelés szabályait (mosás, hőkezelés) pedig be kell tartani.

Kínán kívül fertőződtek meg

A 33 éves német férfi megbetegedése lehet az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül, jelen esetben Bajorországban, terjedt emberről emberre. A beteg stabil állapotban van, láztalan. Egy kínai kolléganője fertőzhette meg, aki részt vett egy továbbképzésen a vállalat központjában, a München melletti Stockdorfban január 19-től 22-ig. A sanghaji nő szervezetében hazatérése után, január 26-án mutatták ki a vírust. Németországi útja előtt nem sokkal meglátogatta szüleit a járvány gócpontja, Vuhan térségében. A továbbképzés idején tünetmentes volt.

A Semmelweis Egyetem is szűri a diákjait

Az egyetemen mintegy 400 távol-keleti hallgató tanul, köztük 52 fő kínai, akiknek a szorgalmi időszak megkezdése előtt ki kell töltenie egy részletes kérdőívet. Ez alapján dönthető el, mekkora a kockázata annak, hogy hordozhatják a vírust. Amennyiben ez felmerül, de a hallgató tünet- és panaszmentes, kéthetes járványügyi megfigyelés alá vonja az egyetem, míg egy esetleges fertőzés tüneteinek jelentkezésekor az Egyesített Szent István és Szent László Kórházba szállíttatják a beteget.