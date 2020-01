Nacsa Lőrinc: Niedermüllernek távoznia kell a közéletből

Belföld

Lokál ,

Általános felháborodást keltett Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármesterének botrányos kijelentése. A Demokratikus Koalíció alelnöke rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény, hetero magyar férfiakat. Dömötör Csaba szerint az ellenzék egyre lejjebb merészkedik.

– Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük, bocsánatot kérek. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek – fogalmazott Gyurcsány Ferenc első embere, Niedermüller Péter az ATV-ben.

A CitizenGo aláírásgyűjtésbe kezdett Niedermüller lemondását követelve, a petíciót néhány óra alatt több ezren írták alá. A DK csak egy zavaros közleményt adott ki a botrányos megszólalással kapcsolatban, ebben bocsánatkérés vagy elhatárolódás helyett arról írtak, hogy a felvételt manipulálták, Niedermüller szavait pedig félreértelmezték – írja a Pesti Srácok, a lap megkeresésére Dömötör Csaba a következőket mondta az ügyről:

– Teljesen érthető, ha sokaknak szökött egekbe a vérnyomása, amikor meghallották Niedermüller Péter vérforraló mondatait. Ilyen típusú sértegetéseket eddig csak a külföldi nyilvánosságban hallottunk, de a Gyurcsány-párt most Magyarországon is meghonosította. Sokszor gondoltuk már róluk, hogy lementek a közélet legaljára, de még mindig tudnak lejjebb merészkedni. Egyébként általános jelenség a baloldalon, hogy a sorozatos választási fiaskók miatti feszültségüket a magyarokon töltik ki. Nem a mostani az első eset: korábban patkányoztak, birkához is hasonlították őket, a Jobbik pedig indiánokhoz hasonlította a külhoni magyarokat – magyarázta a Pesti Srácoknak Dömötör Csaba államtitkár.

A portál Nacsa Lőrincet, a KDNP szóvivőjét is megkereste, aki szerint ez az uszítás és gyűlöletbeszéd nem elfogadható a magyar közéletben, ahonnan emiatt Niedermüllernek is távoznia kellene.