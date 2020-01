Nagy a migrációs nyomás a magyar határokon

Belföld

MTI ,

Az év első két hete sok munkát adott a határokat védő rendőröknek és katonáknak, nagy a nyomás a határokon – jelentette ki a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Kontrát Károly hozzátette: tavaly összesen több mint 17 200 migráns Magyarországra jutását akadályozták meg. Idén, az év első 12 napjában 1630 migráns próbálkozott eredménytelenül bejutni az ország területére.

Elmondta: a Frontex az elmúlt napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt egy évben megduplázódott a balkáni útvonalon tartózkodó migránsok száma. Jelenleg több mint 100 ezer migráns halad a balkáni útvonalon, egyre többen közelednek a magyar határhoz. Közben több szakértő arra is figyelmeztet, hogy a migránsokkal terroristák is érkezhetnek Európába; ennek veszélye jelenleg is fennáll – közölte az államtitkár.