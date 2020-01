Nagy Feró: Én vagyok az unokák kedvence

Extra

Holló Bettina ,

Nagy Feró 74 évesen is fáradhatatlanul dolgozik, de nem tagadja, hogy szervezete már nem bírja úgy a terhelést, mint régen. Tavaly volt egy komoly térdműtétje, amin sikeresen túl van, de még mindig nem épült fel teljesen. A rocker ennek ellenére egy percig sem pihen, szabadideje nagy részét pedig unokáival tölti.

– Divatos azt mondani, hogy a tavalyi volt a legjobb évem, de ez tényleg így van – kezdte a Lokálnak Nagy Feró. – Év elején A Dalban zsűriztem, amit már most is alig várok. Májustól pedig beindult a koncertszezon, több mint nyolcvan bulink volt a nyáron. Tele voltam munkával, de nem panaszkodom, imádok dolgozni – jelentette ki a Beatrice frontembere, aki reméli, hogy még sokáig állhat színpadon. Ennek maximum egy gátja lehet, a fájós térde.

– Tavaly megműtöttek, de még mindig nem vagyok százszázalékos. Nem tudom, hogy pontosan mi volt a baja, talán összetörtek benne valami darabok, de felnyitották, kipucolták, és most egész tűrhetően vagyok. Járok kontrollra, és bízom benne, hogy a jövőben már nem lesz vele gond – mondta a Lokál Extrának Feró, aki igazán belevaló nagypapa. Szabadidejében rendszeresen vigyáz unokáira, a kicsikkel egyenesen elválaszthatatlanok.

– Patrik hároméves, de már most nagyon hiperaktív. Ha vele vagyok, nincs mese, nem lehet a játékot abbahagyni. Az egyéves Alíz pedig egy tündér. Hihetetlen, hogy hogy ragaszkodik hozzám, én vagyok a kedvence. Még az anyukája is alig tudja tőlem elvenni, folyton engem akar. De Patrikkal is nagyon szoros a kapocs, amit el is várok, hisz korlátlan hozzáférést kértem az unokáimhoz – tette hozzá a rocker.

Másodszor ül a zsűriszékben

Február 1-től szombat esténként ismét jön az ország legnívósabb zenés műsora, A Dal 2020, amelynek nyertese többek között felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül, ráadásul a Petőfi Zenei Díj „az év dala” elismerését is megkapja. A Duna Televízió dalválasztó show-jában ítészi szerepben láthatjuk Nagy Ferót és Vincze Lillát, akikhez új zsűritagként Pély Barna és Apáti Bence csatlakozott. A verseny házigazdája Fehérvári Gábor Alfréd és Rókusfalvy Lili lesz.