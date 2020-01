Belföld

Lokál ,

A kormány elfogadta a nemzeti energia- és klímavédelmi stratégiát, és ennek konkrét intézkedéseit is kidolgozza – jelentette ki legújabb videójában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Új videójában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arra hívja fel a figyelmet, hogy a klíma, az energia és általában a természetvédelem ügye mindennapos beszédtémáink része, ami fontos és mindannyiunkat érintő kérdés. Éppen ezért a kormány is határozott lépéseket tesz. Szentkirályi Alexandra szerint a kormány határozott célokat tűzött ki, ezért is indították el tavaly az országfásítási programot.

– A kormány elfogadta a nemzeti energia- és klímavédelmi stratégiát, és ennek konkrét intézkedéseit is kidolgozza. Célul tűztük ki többek között, hogy felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket, megtisztítjuk folyóinkat a műanyag palackoktól, dolgozunk a műanyag csomagolóanyag kivezetésen és azon, hogy 2022-től csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani – tudatta Szentkirályi Alexandra.

A videó mellé írt szövegéből kiderül, hogy a klímasemleges energiatermelés tekintetében hazánk jobban teljesít, mint az Európai Unió legtöbb országa. A cél az, hogy 2030-ra az áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen, 2050-re pedig szeretnénk elérni a klímasemlegességet is. Hozzátette: Magyarország támogatja az unió 2050-es klímavédelmi céljait is, de ahogy minden más kérdésben, ebben is a magyar emberek érdekeit képviseljük.

„Ezért az a feltételünk, hogy ne az emberekkel fizettessék meg a klímavédelem árát, ne emelkedjenek az energia- és élelmiszerárak, ne csökkenjenek a kohéziós források, fizessenek a gazdag és szennyező országok. Atomenergia nélkül nincs hatékony kibocsátás-csökkentés, ezért támogatni kell azt” – írta a kormányszóvivő.

Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a klímavédelem fontosságáról a múlt heti Kormányinfóján. Ismertetése szerint lehetséges, hogy Magyarország azon országok közé tartozzon, amelyek 2050-re a klímasemleges gazdaság elérését célozzák meg, de ehhez 50 ezer milliárd forint kell.