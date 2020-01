Ne szabaduljon hamarabb, aki más életére tör!

Belföld

Aki más életére tör, az ne szabaduljon hamarabb a börtönből – az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezi a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását a győri kettős gyermekgyilkosság után. A nők és a gyermekek kiemelt védelme érdekében felülvizsgálják a szülői felügyelet és kapcsolattartás joggyakorlatát, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését is.

Az Igazságügyi Minisztérium tavasszal kezdeményezi a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását – jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter.

Leszögezte: a módosításnak az a célja, hogy azt, aki más életére tör, ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.

A miniszter Facebook-videójában összegezte a győri kettős gyermekgyilkosságról készült jelentés megállapításait. Azt mondta, mélyen megrázták a történtek, és igazságügyi miniszterként az erőszakkal szemben zéró toleranciát képvisel.

Azt mondta: a Kúria elnökénél kezdeményezte az élet elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlatának áttekintését. A nők és a gyermekek kiemelt védelme érdekében felülvizsgálják a szülői felügyelet és kapcsolattartás joggyakorlatát, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.

Kitért arra is, hogy 2020 az áldozatsegítés éve az igazságügyi tárcánál, és ennek jegyében megduplázzák az áldozatsegítő központok kapacitásait; erre idén 600 millió forintot költenek.

Céljuk, hogy az elkövetők szigorúbb büntetést kapjanak, és minden bajba jutott magyar állampolgár megfelelő védelemben részesüljön – hangsúlyozta videójában a miniszter.

A magyar jogrendszer erősebb védelmet nyújt

Bejegyzésében kitért arra is, hogy az isztambuli egyezménynek (vagyis az Európa Tanács által megalkotott átfogó nemzetközi egyezménynek a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szemben) az ügyhöz semmi köze, a magyar jogrendszer a nők védelmében az egyezménynél hatékonyabb és erősebb védelmet biztosít. „Nem ratifikáljuk a migrációt is támogató egyezményt, amely azt is állítja, hogy az emberek nem férfinak és nőnek születnek, hanem léteznek társadalmi nemek” – fogalmazott.

Kegyetlen gyilkos – megfojtotta a gyerekeit

H. Gábor 2016. május 9. napján éjjel a szombathelyi családi házukban alvó házastársát, H. Annamáriát egy kalapáccsal többször fejen ütötte, majd a védekezni próbáló nőt egy szikével több esetben – az arcán, a nyakán, a mellkasán – megszúrta, megvágta. Ekkor a szobában aludt 3 éves kislányuk, a két másik gyermek pedig a szomszéd szobában hallotta mi történik. Az ügyben a Szombathelyi Törvényszék H. Gábort 5 év fegyházbüntetésre ítélte. A bíróság ítélete szerint H. Gábor a cselekményt a feleségével megromlott házassága miatti beszűkült tudatállapotban (tudatzavar) követte el, amely beszámítási képességét súlyos fokban korlátozta, ugyanakkor újabb bűncselekmény elkövetését a szakértők nem valószínűsítették. Később a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás elrendeléséről határozott. A bíróság végzése ellen a Vas Megyei Főügyészség jelentett be fellebbezést, hangsúlyozva H. Gábor jövőbeli munkáltatásával, lakhatásával kapcsolatos bizonytalanságokat is. Az ügyészi fellebbezést a Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság elutasította. Az elítélt feltételes szabadságra bocsátására 2019. szeptember 27. napjával került sor. Az anya kifejezetten pozitívan nyilatkozott H. Gábor szülői hozzáállásáról, tevékenységéről, a tanúk vallomásai is arra mutattak, hogy a vádlott gondoskodó, felelősségteljes szülő benyomását keltette. A kapcsolattartás gyakorlása így a szülők megegyezésén alapult. December 13-án vitte láthatásra a gyerekeket H. Annamária a volt férjéhez. Másnap beszéltek telefonon, amikor a férfi azt mondta, hogy a nagyobb gyermekek már alszanak, a legkisebb még mesét néz. A rendőrséget H. Annamária december 15-én 14.44-kor értesítette azzal, hogy csak legkisebb gyermekével tud kommunikálni. Kiderült, H. Gábor a tizenhárom éves nevelt lányát és tízéves fiát megfojtotta, majd másnap reggel – miután legkisebb gyermekét ellátta – az épület mellékhelyiségében fel akarta vágni az ereit, azonban ez nem vezetett eredményre, ezért felakasztotta magát, és meghalt.