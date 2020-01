Novák Katalin: Hazánk a példa arra, hogy megfordíthatók a negatív demográfiai trendek

Belföld

MTI ,

Európában különösen ritkaságszámba megy a házasságkötések számának növekedése, Magyarország példa lehet arra, hogy a negatív demográciai trendek megfordíthatók és képesek vagyunk belső erőforrásainkra támaszkodva biztosítani a jövőnket – nyilatkozta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek.

A napilap szombati számában megjelent interjúban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kijelentette: a családvédelmi akcióterv a 2019-es év egyik legnagyobb hozadéka volt. Olyan lehetőségek nyíltak meg a magyar fiatalok előtt, amelyre nemcsak Magyarországon nem volt korábban példa, de nemzetközileg is ritkaság. Az egész családvédelmi akciótervre igaz, hogy sokan érdeklődnek iránta, július óta már százezer családnak tudtunk segíteni valamilyen támogatással. Tény, hogy a babaváró támogatás a legnépszerűbb, hiszen ez egy soha nem látott lehetőség: akik családalapítás előtt állnak, kaphatnak tízmillió forintot és ezt bármire fordíthatják, ők rendelkeznek felette. Még ha a végén esetleg ennek egy részét vissza is kell fizetniük, akkor is megnő a mozgásterük, esélyt kapnak az önálló életkezdésre, a szülőktől való anyagi függetlenedésre. A babaváró támogatás terhet vesz le a fiatalok válláról, nem kell évekig takarékoskodniuk, mielőtt megkezdenék közös életüket.

Hangsúlyozta, hogy a magyarok családcentrikusak, a fiatalok is családban képzelik el a jövőt, a magyar családtámogatások egyik célja pedig éppen az, hogy az édesanyáknak ne kelljen a család és a szakmai lehetőségek között választaniuk, mindkét területen kiteljesedhessenek, ha azt szeretnék.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy nem jártak Magyarországon az Európai Néppárt bölcsei, nem vizsgálódott senki.

“Az első perctől mondtuk, hogy itt egy rohanós döntésről volt szó, azért függesztettük fel a néppárti tagságunkat, mert mi sem döntöttünk még arról, melyik politikai közösségben dolgozzunk” – fogalmazott. Mint mondta, szeretnék látni, hogy az új Európai Parlamentben a néppárt képes-e megmaradni a klasszikus kereszténydemokrata értékek mellett vagy véglegesen elhagyja azokat, és a bevándorláspárti irányba tolódik.

“A Fidesz a magyar emberek többségének akaratát képviseli, nekünk ez és Magyarország a legfontosabb: kiállunk a nemzetek Európája és a keresztény kultúra mellett, és nem támogatjuk a bevándorlást. Szívesen együttműködünk azokkal, akik hasonlóan felelősségteljesen gondolkodnak az európai emberek jövőjéről. Ha ez a politikai közösség a néppárt, akkor a néppárton belül, ha viszont nem, akkor a néppárton kívül” – fogalmazott.

Mint mondta, elvi alapon fognak együtt dolgozni a szövetségeseikkel a jövőben is. “Ha a néppárttal, akkor a néppárttal, ha másokkal, akkor másokkal”. Mint mondta, szóba jöhet egy új politikai közösség létrehozása is.