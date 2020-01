Nyersen, könnyen, egészségesen

Belföld

Fodor Erika ,

Friss répahasábok céklarönkkel (Fotók: Fodor Erika) Lilahagymás (laktózmentes)túrókrém (Fotó: Fodor Erika) Magos brokkolikrém – glutén-és tejtermékmnetes (Fotó: Fodor Erika) Majonézes-diós lilakáposzta-tál (Fotó: Fodor Erika) Amikor a cékla a kenyér (Fotó: Fodor Erika) Céklás répakoszorú, a koszorúer barátai (Fotó: Fodor Erika) Egészséges, finom és szép színes! (Fotó: Fodor Erika)

Brokkolikrém Egy fej brokkolit kevés sós vízben egy gerezd fokhagymával megpuhítunk (nem főzzük szét!), leszűrjük, és a zöldséget villával vagy botmixerrel olívaolajjal krémesre keverjük. Fűszerként mehet hozzá néhány csepp tökmagolaj és egy marék csilis pirított napraforgómag. A zöldség levét természetesen nem öntjük ki, hanem még evés előtt megisszuk.

Az ünnepi lakomákon túl, a sok mennyei karácsonyi és szilveszteri nehéz étel és kalóriadús sütemény után mindenkinek jól jön néhány gyomorkímélő falat. A sült húsok és – mégoly finom – cukros-lisztes édességek helyett egyszerű és egészséges, nyers zöldségköretes mártogatós tálat készíthetünk a családnak vacsorára, vagy hívhatjuk át barátainkat beszélgetés közben ezt nassolni. Könnyű, mégis ízgazdag és laktató, a zöldségek színei a látványról is gondoskodnak, természetes édességük pedig a desszertet is pótolja. Tej- és gluténérzékenyeknek is ajánljuk. Nagyon is!

Répahasáb és céklarúd A zöldségeket nyersen megpucoljuk, megmossuk, és hasábokra, illetve rudacskákra vágjuk, majd vegyesen egy nagy tálra rendezzük – nem kell szabályosan! Tetejére tökmagolajat és/vagy balzsamecet-koncentrátumot cseppentgetünk.

Majonézes lila káposzta A nyers lila káposztát apróra daráljuk, egy nagy keverőtálban ízlés szerint sózzuk, majd hozzáadjuk a házilag készített (cukor nélküli) majonézt (tojássárgája, olaj, mustár, citromlé). Ha nem vagyunk tejérzékenyek, tartárral is keverhetjük, azaz tehetünk a majonézbe tejfölt vagy joghurtot is. Ha csak a laktózt nem toleráljuk, akkor mentes terméket használhatunk. A lila káposztás mártogatót diódarabokkal dekoráljuk, mert nagyon jól passzol hozzá.