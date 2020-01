Belföld

Lokál ,

Térfigyelő kamera vette fel, ahogy a férfiéppen falfirkával csúnyítja el a Blaha Lujza téri aluljáró falát.

A graffitiző megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2019. december 2-án egy Horánszky utcai társasház falára és bejárati ajtajára is falfirkákat festett és több gépkocsit is összefújt festékszóróval.

Az elkövetőt keresi a rendőrség.