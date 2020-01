Ők A Dal legizgalmasabb versenyzői

Extra

Holló Bettina ,

Február 1-jétől szombat esténként ismét jön az ország legnívósabb zenés műsora, A Dal, amelynek nyertese a Petőfi Zenei Díj „az év dala” elismerését is megkapja. A Duna Televízió dalválasztó show-jában ítészi szerepben láthatjuk Nagy Ferót és Vincze Lillát, akikhez új zsűritagként Pély Barna és Apáti Bence csatlakozott. A verseny házigazdája Fehérvári Gábor Alfréd és Rókusfalvy Lili lesz. Az élő show-ba harminc produkció jutott be, most mutatjuk a legérdekesebbeket.

A legszerelmesebbek

Varga Miklós fia, Szabolcs és Nagy Bogi két éve alkotnak egy párt, a műsorban azonban kőkemény ellenfelek lesznek. A 17 éves énekesnő tavaly egészen a döntőig menetelt, idén az első helyre hajt.

A legnagyobb visszatérő

A szőke díva, Wolf Kati 2011-ben nyerte meg A Dalt „What About My Dreams?” című dalával, egy évvel később pedig zsűritagként is kipróbálhatta magát. Most előadóként lép színpadra „Próbáld még!” című dalával.

A legnagyobb riválisok

Kökény Attila és Pál Dénes is harmadik alkalommal fut neki a versenynek, ráadásul mindketten egy lassú, megindító dallal neveztek. Vajon ki lesz jobb?

A legvadabb arcok

A zord külső érző szívet takar. Tökéletesen igaz ez a mondás a Fatal Error metalbandára, amely tavaly a döntőig jutott. A srácok idén még nagyobb zúzást ígérnek.

A legrutinosabb

Berkes Olivér immár negyedik alkalommal jutott be az élő show-ba, így a versenyzők közül neki van a legtöbb tapasztalata.

A zsűri

A zsűriben Vincze Lillán és Nagy Ferón kívül új tagként Apáti Bence és Pély Barna foglal helyet.