Ők a világsztárok babái

Nincs annál nagyobb öröm, mint mikor egy gyermek világra jön. 2019-ben is számos hírességet látogatott meg a gólya, most összeszedtük a legcukibb külföldi sztárbabákat.

Kim Kardashian kisfia, Psalm

Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyermeke májusban jött világra, és a Psalm nevet kapta, ami azt jelenti, hogy zsoltár. A család köztudottan vallásos, rendszeresen járnak templomba, és mindig is sok kicsiről álmodtak. Az újszülött kisfiúval együtt immár négy gyermekük van, két kisfiú és két lány. North 6, Saint 4, Chicago 1, Psalm pedig féléves. A legkisebb kisfiú a sztármami elmondása szerint nagyon hasonlít a kis Chicagóra, egy igazi kis tünemény. Idén ismét béranya segítette a sztárcsaládot, éppúgy mint legfiatalabb kislányuk, Chicago születésénél. Érdekes, hogy nem ugyanahhoz a béranyához fordultak, az előző ugyanis épp terhes volt saját gyermekével. Kim egyébként korábban már elárulta, súlyos terhességi toxémiában szenved, ami akár súlyos komplikációkat is okozhat egy újabb terhességnél, ezért döntött a béranya mellett.

Richard Gere kisfia, Alexander

2019 februárjában 69 évesen ismét apa lett Richard Gere, a pici az Alexander nevet kapta. Előző házasságából már van egy nagyfia, Homer James Jigme Gere 19 éves. A színész 36 éves felesége szeptemberben ráadásul újabb örömhírt jelentett be, miszerint ismét bővül a családjuk. A filmsztár 2018 áprilisában házasodott össze a spanyol marketingessel, mindketten túl vannak már néhány váláson. Gere első felesége Cindy Crawford volt, akivel 1991 és 1995 között élt házasságban. Másodjára 2002-ben Carey Lowell lett a házastársa, tőle született a nagyfia, 2013-ban azonban az útjaik elváltak. Silva első férje 2015-ig Govind Friedland üzletember volt, akitől 2012-ben született egy fia.

Anna Hathaway gyermeke

Anne Hathaway júliusban egy megható Instagram-posztban jelentette be, hogy második gyermekével várandós. „Mindenkinek, aki fogantatási nehézségekkel küzd, szeretném, ha tudná, hogy egyik gyermekem sem jött össze könnyen. Sok erőt és szeretetet küldök mindannyitoknak” – írta Instagramon a színésznő. A 36 éves filmsztár később a Daily Mailnek is arról mesélt, hogy megküzdött a babáért. „Rengeteg nő érzi azt, hogy egyedül van a terméketlenség problémájával. Úgy akartam a hírt bejelenteni, hogy azzal ne okozzak fájdalmat másnak” – mondta a lapnak Anne, akinek Adam Shulmantól már született egy gyermeke: Jonathan Rosebanks Shulman most hároméves. A kisfiút születése óta óvják a kamerák elől, mert nem szeretnék, hogy a reflektorfényben nőjön fel. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a színésznő nagyon titokzatos maradt várandóssága alatt. Legutóbb októberben mutatta meg a vörös szőnyegen hatalmas pocakját, viszont azt akkor sem árulta el, hogy fiút vagy kislányt vár-e. Annyit egy interjúban elmondott, hogy ő már tisztában van a gyermek nemével, de sem ezt, sem a nevét nem szeretné még elárulni. Ezt követően pedig elvonult a kamerák elől, és most kiderült, hogy kisbabája teljes titokban megszületett! Anne Hathawayt ugyanis a paparazzók lencsevégre kapták, amint férjével, kisfiával és egy kisbabával sétálnak Connecticut egyik parkjában.

Harry herceg és Meghan hercegné kisfia, Archie

Archie Harrison Mountbatten-Windsor – így hívják Harry herceg és Meghan hercegné első gyermekét, aki 2019-ben május 6-án 3260 grammal jött világra. A hagyományokkal ellentétben a család csak két nappal a szülés után jelent meg a nyilvánosság előtt a picivel. Harry – II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – tavaly május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában. Az esküvő után az uralkodó a Sussex hercege és hercegnője címet adományozta a házaspárnak. Az udvar októberben jelentette be, hogy Meghan hercegnő gyermeket vár. A kétsoros közleményből annak idején csak annyi derült ki, hogy a gyermek érkezése tavasszal várható. A pici a hetedik helyet foglalja el a brit trónutódlási sorban, majdani nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után.

Amy Schumer kisfia, Gene

A humorista tavaly októberben jelentette be, hogy első gyermekével várandós, nemis akárhogyan. A tőle megszokott humorral egy Meghan hercegnéről és Harry hercegről készült fotóra szerkesztette saját és férje arcképét, hogy bejelentse a hírt. Amy és férje, Chris Fischer már nagyon várták, hogy megérkezzen első gyermekük. A színésznő sokat szenvedett várandóssága alatt, többször is kórházban volt rosszulléteivel, majd a terhessége harmadik szakaszára lett jobban. Kismamaként sokat viccelődött azzal, hogy egy napon szül majd a hercegnével, a sors iróniája, hogy végül sikerült is neki. Amy ugyanis szintén május 6-án adott életet kisfiának, aki a Gene Attel Fischer nevet kapta. A kórházi fotó mellé csupán annyit írt: : „A mi királyi babánk is megszületett”.

Miranda Kerr kisfia, Myles

A gyönyörű modell és férje, Evan Spiegel alaposan belehúztak a családalapításba. A szerelmesek 2017-ben házasodtak össze, tavaly pedig megszületett első közös gyermekük, Hart. Tíz hónappal később újabb örömhírt közölt a sztárpár, miszerint Miranda ismét várandós. A pici októberben született meg, és a Myles nevet kapta. A modellnek egyébként Orlando Bloomal való kapcsolatából is született korábban egy fia, Flynn most kilencéves, és szuperül kijön Snapchat-alapító pótapukájával. Evan is sajátjaként szereti és neveli a gyermeket, sok férfi álma, hogy három fia legyen. Ugyanakkor ha tartják ezt az eszeveszett tempót, még az sem kizárt, hogy bevállalnak még egy kicsit, aki talán már lány lesz.

