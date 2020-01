Ők veszik át Harry és Meghan helyét

Extra

Kiss Nóra ,

Harry és Meghan függetlenedésével hercegi befolyásukról is lemondták, így sem Erzsébetet sem a családot nem képviselhetik ezentúl. Helyükre két unokatestvére Beatrix és Eugénia hercegnő lépett.

Ezsébet királynő harmadik gyermeke, András yorki herceg lányai veszik át Harry és Meghan helyét, miután a pár bejelentette: szeretne elszakadni a királyi családtól. Így mostantól Beatrix és Eugénia hercegnő látja el a feladataikat, és ezentúl ők is képviselhetik nagymamájukat. A Hello! magazin szerint már el is kezdték a munkát.