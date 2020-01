Ők voltak 2019 győztesei

Extra

Legyen szó szépségversenyről, bátorságpróbáról, főzőskihívásról vagy épp showműsorról, győztes mindenütt csak egy lehet. Mutatjuk kik voltak ezek 2019-ben.

A Dal: Pápai Joci

2019-ben Pápai Joci történelmet írt. Az énekes másodszor nyerte el a Magyarország legjobb dala címet, így ő képviselhette hazánkat Tel-Avivban. – Az első és a második győzelem ugyanolyan fontos és meghatározó az életemben. Ez visszaigazolás nekem arról, hogy az emberek tényleg szeretnek, és nincs annál nagyszerűbb érzés, mint amikor a hazád azzal tisztel meg téged, hogy képviseld az országodat egy ilyen világversenyen. Most bizonyosodott be számomra, hogy amit csinálok, nem csak rétegzene. Köszönöm, Magyarország! – mondta korábban a Lokálnak könnyeivel küszködve az énekes.

Exatlon: Huszti Kata

A TV2 nagysikerű extrémsport-realityjét Huszti Kata nyerte. – Amikor megláttam az Exatlon Hungaryt, tudtam, hogy ezt a versenyt nekem találták ki. Rögbijátékosként eddig mindig csapatban játszottam, és kíváncsi voltam, hogy állom meg a helyem egyéni játékosként. Az elején nem is gondoltam arra, hogy képes vagyok megnyerni, azért jelentkeztem, hogy élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodjak.(…) Két olyan része volt a versenynek, amely lelkileg megviselt. Az első, amikor a párbajban kiestem. Amikor már elengedtem az egészet, akkor derült ki, hogy mégis játszhatok tovább. Furcsa érzés volt, egyszerre örültem, és sajnáltam, hogy Dorkának így kellett távoznia. A másik pedig a végjáték Patrikkal, hiszen ő erős játékos volt, és kételkedtem benne, hogy vajon sikerül-e győznöm ellene – mondta korábban a Lokálnak a sportoló, aki 20 millió forinttal is gazdagodott.

Magyarország Szépe: Nagypál Krisztina

2019 júliusában hatodszor választották meg Magyarország Szépét. A döntőben 16 lány mérkőzött meg, a győztes Nagypál Krisztina lett, aki 2016-ban már elnyerte a Miss Balaton címet. A győztes nem sokkal a koronázás után meghatódva nyilatkozott a Lokálnak. – Az volt a célom, hogy a top 3-ba bekerüljek, az első helyről álmodni sem mertem. Kemény hetek állnak mögöttem, nagyon sokat készültem a versenyre– árulta el akkor lapunknak Kriszti.

Séfek séfe: Bánszki Bence

Tatai Robi után ismét Wolf András tanítványa győzedelmeskedett a TV2 Séfek Séfe műsorában. A második évad győztese, Bánszki Bence a verseny elején álmodni sem mert arról, hogy ő lehet 2019 séfje. – Igyekeztem lazán, egy „poénnak” felfogni az egészet, de azért jól elvégezni a feladatot. A válogatón például pacalt főztem, mert az egy elég megosztó étel. Ahogy azonban haladtunk a versenyben, kezdtem érezni, hogy ennek már tétje van, és egyre nagyobb az esélyem a győzelemre. Bíztam benne, hogy sikerülhet – mondta lapunknak korábban Bence, akinek a legnagyobb nehézséget a reggeli fogások, valamint a desszertek elkészítése jelentette, ő ugyanis nem édesszájú. A versenynek azonban nemcsak a 10 milliós fődíjat köszönheti, hanem szerelmét, Laurát is. – A párommal a forgatások alatt ismerkedtünk meg, ő volt a sminkesem. Már első pillantásra nagyon szimpatikus volt, de hetekig egymáshoz sem szóltunk. A műsor forgatásán találkoztunk, de csak a forgatás után kezdtünk el ismerkedni. Rögtön megvolt köztünk az összhang, és azóta nagyon boldogok vagyunk. Már össze is költöztünk, és közösen tervezzük a jövőt – mesélte a győztes, aki nyereményét szeretné félretenni, egy részéből pedig külföldön továbbképezni magát a gasztronómiában.

Sztárban sztér leszek!: Békefi Viktória

Magyarország legsokoldalúbb előadója 2019-ben, azaz a TV2 Sztárban Sztár leszek! első évadának nyertese Békefi Viktória lett. Pápai Joci 26 éves versenyzője hétről-hétre bizonyította a tehetségét, és mindig a legjobbak között végzett. A fiatal lány már az első élőshowban kiemelkedett a többiek közül. Korda Györgyként nyújtott előadásával a mestereket és a nézőket is meggyőzte. Később viszont más szerepekben is megcsillogtatta a tehetségét, többek közt Christina Aguileraként, Emilioként, míg utoljára Whitney Houstonként lépett színpadra.

Fuss család fuss!

A Buchinger család lett 2019 legsportosabb családja. A világoskék csapat a végsőkig kitartott, bár gyermekeik hiánya komoly próbatétel elé állította őket. A 10 milliós fődíjat igazságosan elfelezték, Marián és Anita utazásra, Buki és Zsuzsi pedig közelgő esküvőjére költötte a nyereményt. – Marián korábban már a Ninja Warriorba és az Exatlonba is jelentkezett. Ezt szintén szerette volna megpróbálni, akárcsak én, és mivel mindannyian rendszeresen sportolunk, egyértelmű volt, hogy együtt jelentkezünk. Az elején biztos voltam, hogy győzni fogunk, az első hét után azonban bennem is merültek fel kétségek. (…) Voltak nehéz pillanataink, amikor eszünkbe jutottak a gyermekeink. Ivánkára és a húgomék kislányára a nagyszülők vigyáztak, még mi távol voltunk. Tudtuk, hogy a legjobb kezekben vannak, mégis rosszul éltük meg, hogy nem láthatjuk őket, nem tudunk beszélni velük, főleg Zsuzsi érzett így. A kisfiunk is nagyon hiányolt minket – mesélte korábban a Lokálnak az ötszörös MMA-világbajnok Buki.

Ázsia Expressz: Horváth Gréta és Meggyes Dávid

Horváth Gréta és Meggyes Dávid kitartásának és ügyességének köszönhetően nyerte meg a TV2 Ázsia Expressz című műsorának 2. évadát. – Az elején csak az volt a célunk, hogy ne essünk ki az első héten. Aztán ahogy gyűjtöttük a medálokat, és haladtunk előre, én már egyre többet gondoltam a győzelemre. Gréta azonban kishitű, ő nem bízott benne annyira – mesélte korábban a Lokálnak Meggyes Dávid egykori focista, aki végig igyekezett komolyan venni a kalandrealityt. – Igyekeztem mindig csak a feladatokra koncentrálni, és bármi áron jól teljesíteni. Lehet, hogy valakinek ez nem volt szimpatikus, de én elsősorban nem barátkozni mentem. Szerintem ebben is rejlett a mi erősségünk. Mindent megtapasztaltunk, a legtöbbször embertelen körülmények között kellett aludnunk, de a szenvedés megérte – tette hozzá.

