Orbán Viktor: Országépítő korszak van Magyarországon

Belföld

Lokál ,

Maratoni sajtótájékoztatóval kezdte meg a 2020-as évet Orbán Viktor miniszterelnök, aki közel három órán keresztül állt a sajtó rendelkezésére. A kormányfő kijelentette, hogy Magyarországon országépítő korszak van. Orbán Viktor rengeteg témát érintett, többek között bejelentette, hogy idén két nemzeti konzultációt tart a kormány, valamint szeretné a családvédelmi akcióterv kibővítését. Ezenkívül egy gazdaságvédelmi és egy klímavédelmi akcióterv kidolgozásán is dolgozik a kabinet.

Nőtt a migrációs nyomás

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, a megnőtt migrációs nyomás miatt a kormány úgy döntött, hogy megnöveli a déli határon szolgáló rendőrök és katonák számát. Ismertetése szerint a határszakaszon a napi illegális határátlépési kísérletek száma meghaladta a százat. Arról is tájékoztatott, hogy a V4-es országok azonnal segítenek a határvédelemben, ha szükséges, Magyarország pedig haladéktalanul segítséget nyújt Macedóniának egy rendőri kontingenssel. A betelepítési kvótára vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, nem tűnik el az a történelmi feszültség Európában, ami a bevándorláspárti és a bevándorlást ellenző országok között van.

Nőttek a bérek és a foglalkoztatottság

– A foglalkoztatás és a bérek növelését is folytatni akarja a kormány, mert a szegénység felszámolásának nincs más útja – jelentette ki a kormányfő.

– 70 százalékos a foglalkoztatottság, 4,5 millió ember dolgozik, ez 30 éves rekord.

– 2010 óta 80 százalékkal nőttek a bérek.

– 82 hónapja folyamatosan emelkednek a fizetések.

– 1,3 millióval kevesebb a szegény ember, mint korábban.

– A magyar gazdaság fejlettsége folyamatosan nő, a kormány célja pedig az, hogy 2030-ra elérje az uniós átlag 85 százalékát. Ez jelenleg 71 százalék, míg 2010-ben 63 százalék volt.

Jelentősen nő az ápolók fizetése

Orbán Viktor elmondta, növelni akarják az ápolók bérét, hogy itthon tartsák őket. Ebben az évben 14+20 százalékkal nő az ápolók fizetése, míg három év alatt 72 százalékos növekedésre számíthatnak. A miniszerelnök szerint véget kell vetni a kórházak adósságfelhalmozásának. A kormányfő hangsúlyozta: az Állami Számvevőszék súlyos jelentést fogadott el a kérdésről, az adósságfelhalmozás nem bocsánatos bűn, hanem komoly ügy, ez fedezet nélküli kötelezettségvállalás. A kormányfő azt is bejelentette, hogy átcsoportosítják a fejlesztési forrásokat, és az első helyre teszik a kórházi várók, a kórtermek és az azokhoz kapcsolódó szociális helyiségek felújítását.

Klímavédelmi akcióterv készül

Orbán Viktor szerint a klímaváltozáshoz nyugodtan és tervszerűen kell alkalmazkodnunk, amit meg is kell kezdeni. Közölte: a kormány nemzeti energia- és klímavédelmi stratégiát fogadott el, van egy lépésekre lebontott terv, amely szerint 2030-ra a villamosenergia-termelés 90 százalékát karbonsemlegessé teszik. Elmondása szerint lehetséges, hogy Magyarország azon országok közé tartozzon, amelyek 2050-re klímasemleges gazdaság elérését célozzák meg, de ehhez 50 ezer milliárd forint kell. A kormány továbbá kidolgoz egy klíma- és környezetvédelmi akciótervet konkrét intézkedésekkel. Ezek még nem véglegesek, de néhány célt elárult a kormányfő:

– 2022-től csak elektromos buszok állhatnak forgalomba a városokban,

– az illegális szemétlerakás gyakorlatát fel kell számolni,

– a folyókat műanyagmentesíteni kell,

– a műanyag csomagolás kivezetése is tervben van.

Nemzeti konzultáció

A miniszterelnök közölte: idén két nemzeti konzultációt is tervez a kormány, azonban ezek témája egyelőre nem eldöntött.

Ingyenes meddőségkezelés

– Már február elsejétől ingyenesek lesznek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek – jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint ezeket a készítményeket jelenleg 90 százalékban téríti az állam.

Szemben állunk Soros Györggyel

Orbán Viktor szerint a kormánynak nincs „Soros-fóbiája”, azonban szemben állunk egy erőcsoporttal, amelyet Soros György és egy egész klán vezet. – Soros György jobb lenne barátnak, mint ellenségnek, de ezzel a ténnyel kell együtt élnünk – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy tehetséges magyar embernek tartja a tőzsdespekulánst. A kormányfő szerint minden európai intézményben ott vannak a Soros György által befolyásolt személyek.

Bővítenék a családvédelmi akciótervet

Változásokat szeretne eszközölni a kormány a tavaly bejelentett nagy, sikerű családvédelmi akcióterv kapcsán. Orbán Viktor azt szeretné, ha a jelenleg még csak a 4 gyerekes anyákra vonatkozó szja-mentességet a 3 gyerekes anyákra is kiterjesztenék.

Egy fillér sem jár a bűnözőknek!

– Elképesztő, hogy elítélt bűnözőknek milliókat fizetünk ki, mert a rossz fogva tartásra hivatkoznak – jelentette ki Orbán Viktor. Közölte: ennek a gyakorlatnak vége, és nem fogunk fizetni senkinek. A kormányfő egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy senkit nem lehet jogerős ítélettel ideiglenesen szabadon bocsátani, és erre megfelelő jogszabályokat hoznak majd.

10 ezer munkahely forgott kockán

A mátrai erőmű állami felvásárlásáról a miniszterelnök elmondta, hogy a korábbi külföldi tulajdonos azt állította, be fogja zárni a létesítményt. Ezt követően nagy vita volt arról, hogyan tovább, de 10 ezer munkahelyről van szó, és nem volt semmi lehetőség arra, hogy ennyi embernek azon a környéken adjanak munkát. Ezt követően döntött a kabinet a vásárlásról. Elmondása szerint zöldíteni fogják az erőművet.

Budapestnek nem kell a Liget Projekt

Orbán Viktor ismét kijelentette: a kormány megadja Karácsony Gergely főpolgármesternek azt, amit Tarlós Istvánnak korábban megígért. – Tarlósnak sem azért nem adtunk több pénzt, mert nem akartunk volna, hanem azért, mert ennyi volt – mondta. Orbán Viktor emlékeztetett: szívesen építenének szuperkórházat, és a Liget Projektet is folytatnák, de úgy néz ki, ez nem kell a főváros ellenzéki vezetésének.

Válaszolt a kekeckedőknek

Orbán Viktort kérdezték korábbi kancelláriaminiszterei, Lázár János, Navracsics Tibor és Stumpf István közelmúltbeli csípős megjegyzéseiről. – Elfogult vagyok velük kapcsolatban, mindhárman nemcsak legközelebbi munkatársaim voltak, de barátom is mind a három, sőt Stumpf esetében egy tanár-diák viszony is bonyolítja a helyzetet – válaszolta. A kormányfő kijelentette, hogy Navracsics Tibor munkájára a jövőben is számít, és közölte: Lázár János feladata most az, hogy visszaszerezze Hódmezővásárhelyt, és ehhez minden segítséget megad neki.