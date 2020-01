Óriási pazarlás! 68 kiló élelmiszert dobunk ki évente

Extra

P. L. ,

A magyarok fejenként 68 kg élelmiszer-hulladékot termelnek, ami akár évente 50 ezer forint kidobott pénzt jelenthet. Sokat segíthet, ha pontosan tisztában vagyunk azzal, mit, mennyi ideig tárolhatunk, és mi az a pont, amikor már tényleg ki kell dobnunk. A Lokál most ebben segít!

Egészen elképesztő méreteket ölt az élelmiszer-pazarlás. A felmérések szerint évente 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik világszerte. Ehhez a számhoz a Nébih Maradék nélkül élelmiszer-pazarlás elleni programja adatai szerint mi magyarok fejenként évente 68 kilóval járulunk hozzá, aminek majdnem a fele 33,1 kg, teljes mértékben elkerülhető lett volna. Évente például 6 kg zöldséget és gyümölcsöt dobunk ki fejenként csak azért, mert alakhibás, vagyis nem szép. Az európai éves átlaghulladékból pedig fel tudnánk építeni kilenc gízai nagy piramist, amihez a britek járulnak hozzá a legtöbb kidobott élelmiszerrel. A pazarlást már csak azért is érdemes lenne megállítani, mert egy négytagú család esetében évente legkevesebb 50 ezer forinttal maradhatna több a tárcájukban, ha nem vásárolnának feleslegesen. A Lokál megkérdezte Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértőt, miként kell és meddig lehet tárolni az ételeket, hogy minél kevesebb falat landoljon a szemétben. – A biztonságos és megfelelő tárolás egyik legfontosabb eszköze a tiszta, légmentesen záródó edény, mivel az oxigén elősegítheti a baktériumok szaporodását. A legideálisabb, ha a hűtőnket 0 és 5 fok közötti hőmérsékletre állítjuk be, a mélyhűtőt pedig –18 fokra – kezdte a szakértő.

Nyers húsok: 1-3 nap

A vadak, valamint a sertés-, marha- és bárányhús 2-3 napig is tartható a hűtőszekrényben, fagyasztóban pedig akár nyolc hónapig is. A szárnyasokat egészben 1-2 napig lehet hűtőszekrényben és fél évig a jégszekrényben, darabokban lefagyasztva pedig 9 hónapot javasol a szakértő.

Halak: 1-2 nap

Hűtőszekrényben 1 maximum 2 napig tárolhatjuk őket hűtőszekrényben, a fagyasztóban a zsírosabb fajtákat 2 hónapig, a soványabbak pedig fél év alatt sem romlanak meg.

Készételek: 2-4 nap

Az elkészült ételeket miután kihűlt azonnal tegyük hűtőbe.

Húsleves: hűtőben maximum 2 nap, jégszekrényben 2-3 hónap

Főtt, sült húsos ételek: hűtőben 3-4 napig elállnak, mélyhűtőben 5-6 hónapig

Pizza: hűtőben maximum 2 nap, jégszekrényben 1-2 hónap

Spagetti: A húsos szószt hűtőben 2-3 napig, a kifőtt tésztát hűtőben, légmentesen lefedve max. 1 napig tárolhatjuk

Zöldségek és gyümölcsök

Málna, eper, meggy, szilva, bogyós gyümölcsök: hűtőben akár 4 napig is elállnak, mélyhűtőben pedig több mint fél évig is. Tipp: A szilva gyorsabban érik, ha banán mellett tartjuk!

Zöldségek: A zöldségek szintén 2-3 napig tűrik a hűtőt, a fagyasztóban pedig akár 8-10 hónapig is tárolhatjuk őket

Mit ne tegyünk hűtőbe?

A legtöbb gyümölcs és zöldség tovább eltartható, ha hűtőben tartjuk. Vannak azonban olyan zöldség- és gyümölcsfélék, amelyek csak hűvösebb helyen, pincében, kamrában lesznek tovább eltarthatóak. Ilyen például az ananász, a citrusfélék, a hagymafélék, száraz hüvelyesek, a sárgarépa vagy a burgonya.

Így olvasszunk húst!

Traszkovics Zsolt a Lokállal azt is megosztotta, miként kell a fagyasztóból kivett húsokat, ételeket kiolvasztani. – Sokan azt csinálják, hogy a fagyasztóból egyenesen a mosogatótálcába teszik a még fagyott húst vagy készételt, hogy mire hazaérnek a munkából az kiolvadjon. Így azonban könnyen megromolhatnak. A legjobb, ha a fagyasztóból a hűtőszekrénybe tesszük a húst, ez esetben is kiolvad, és nem fog megromlani sem! – tanácsolta a szakértő.

Mit pazarolunk a legtöbbet?

1. készételek

2. pékáru

3. zöldség, gyümölcs

4. tejtermékek

5. üdítők