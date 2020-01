Óriási segítség! 2020-ban is jól járnak a családok

Extra

Lokál ,

Rengeteg változás várható az idén. Két újabb támogatással folytatódik a családvédelmi akcióterv, emellett az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjakra és a bérekre is nagy hangsúlyt fektet a kormány. A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb változásokat.

Négygyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége

Január 1-jétől újabb elemmel bővült a családi kedvezmények köre. A keresőtevékenységből származó jövedelmük után nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük azoknak a nőknek, akik legalább négy gyermeket nevelnek, vagy korábban saját háztartásban neveltek. A kedvezmény a vér szerinti, az örökbe fogadott, valamint a már felnőtt gyermek után is jár. Az adómentesség – amely negyvenezer anyát érinthet évente – a családi adókedvezménnyel párhuzamosan érvényesíthető, és akkor is jár, ha a nő egy gyermekét elveszítette.

Megérkezett a nagyszülői gyed

Életbe lépett a nagyszülői gyed, így a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak a gyermekgondozási díjra, ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. A nagyszülői gyed havi összege legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének hetven százaléka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet, de ha a nagyszülő több unokára vigyáz, akkor ennek az összegnek a többszörösét is kaphatja.



Diabéteszes gyerekek támogatása

Magyarországon mintegy négyezer család nevel 1-es típusú diabétesszel élő gyermeket. A kormány kiemelt célnak tekinti, hogy ezek a gyerekek egészséges életmódot folytatni tudó felnőtté válhassanak, ezért az év elején életbe lépett az őket nevelő családoknak és a felnőtteknek nyújtott támogatáscsomag. Ennek értelmében a legkorszerűbb technológiákhoz, a szöveti szenzorokhoz és az inzulinpumpához gyermekek esetében 98, felnőtteknél 80 százalékos normatív támogatást nyújtanak. Az 1-es típusú cukorbetegséggel élők érdekében munkát végző civil szervezeteket 100 millió forintos pályázati forrással támogatja a kormány, a diabetológiai centrumok fejlesztésére pedig 500 millió forintot különítettek el.

Nő a minimálbér

Január 1-jétől a teljes munkaidős minimálbér bruttó összege 161 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedett, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos. Ez legelőször a 2020. februári munkabér-kifizetéskor látszik majd a számlákon.

Nők 40 program

Folytatódik a Nők 40 program, amellyel a kormány elismeri azt a teljesítményt, amelyet a hölgyek aktív életük során a családban és a munkahelyükön párhuzamosan nyújtottak. Ez azt jelenti, hogy korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van, és így nem kell megvárniuk, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt. A Nők 40 kedvezményével teljes értékű nyugdíj folyósítása mellett lehetnek együtt az unokáikkal, a családdal.

Nő a nyugdíj

Idén is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Egy átlagos nyugdíjnál ez havi 4360 forint növekedést jelent. A 2019. december havihoz képest a 2020. januári nyugdíj összege 3,5 százalékkal lesz magasabb. Az emelés több mint 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint. Emellett a kormány idén is számol nyugdíjprémium fizetésével.

Ingyentankönyv

A kormány az idei költségvetésben 2010-hez viszonyítva 645 milliárd forinttal többet tervezett oktatási célra fordítani, ebből 14 milliárd forint az ingyenes tankönyvellátás fedezete. Ebben az évben ugyanis a közoktatásban tanuló összes alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás diák ingyen kapja a tankönyvet. A kormány ezzel is a családokat szeretné segíteni.

További cikkek: