Pásztor Erzsi: Mindig is vágytam egy társra

Extra

Kiss Nóra ,

Pásztor Erzsi házassága több mint negyven éve ért véget Holl Istvánnal. A Kossuth-díjas színésznőre azóta se talált rá a szerelem. Ennek ellenére sosem volt magányos, hiszen rengeteg barátja van, és lánya, valamint unokája is rendszeresen látogatja. A szíve mélyén azonban mindig is vágyott egy társra.

Pásztor Erzsire már fiatalon rátalált a szerelem. Húsz évesen házasodott össze a szintén színész Holl Istvánnal, akivel egy közös lányuk született. A Szomszédok Janka nénije azonban huszonegy év után az alkohol miatt kilépett a házasságából.

– A művészek körében sajnos gyakori probléma az ital. A volt férjem is a rabjává vált. Hiába próbáltam rajta segíteni, mindig az alkoholt választotta, amit nem bírtam tovább elviselni – kezdte a Lokál Extrának Pásztor Erzsi, aki negyvenévesen vált egyedülálló édesanyává. A hosszú évek alatt pedig hiába szeretett volna találni egy férfit, akit újra szerethet, nem adatott meg neki.

– Mindig is vágytam egy társa, de színésznőként nehezen mert felém bárki is közeledni. Azt hitték a művészek erkölcstelen életet élnek, pedig ez rám nem volt igaz. A házasságom miatt persze nekem is voltak fenntartásaim, és menekültem ha valakinek a kezében megláttam az italt – mondta a 83 éves színésznő, aki mindezek ellenére egy percig sem volt magányos. Mindig szerette a társaságot, sokszor rendezett vacsorákat a barátainak, kollégáinak.

– Imádok főzni. Számomra nagy öröm finomakat készíteni, és azt látni, hogy a vendégeimnek ízlik. A házasságom alatt is rendeztem vacsorákat, mikor a férjem fontos emberekkel tárgyalt. A barátaimat is rendszeresen láttam vendégül. Nem is értették, hogy lehet egyedül egy olyan nő, aki ilyen ételeket képes készíteni. Próbáltak ők is összeismertetni férfiakkal, de egyikből se lett semmi. Mostanra már beletörődtem, hogy számomra a színpad a szerelem. Társaságom pedig ma is akad. Hetente jönnek át a barátnőim, akiket mindig ebéddel várok. A lányom és az unokám is meglátogat, ha tud. Egy cseppet sem vagyok magányos.

„A lányom teljesen szembefordult velem”

Pásztor Erzsinek válása után megromlott a kapcsolata lányával, Henriette-tel. „A lányom akkor teljesen szembefordult velem, mert úgy érezte, elfordulok az apjától. (…) Megértette, de csak hosszú évek múltán, amikor már ő is szült, és az ő gyermekével is voltak gondok” – mondta korábban Joshi, a legjobb barát című műsorban. A színésznő lánya azt sem viselte jól, hogy a szülei ismert színészek. Henriette az édesanyja 80. születésnapján értette meg, mennyien szeretik Erzsit. Azóta rendeződött kettőjük viszonya.