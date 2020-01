Rendőrnő mentette meg az epilepsziás tacskót

Belföld

Lokál ,

A szabadnapos Petneházi Kitti őrmester, az V. Kerületi Rendőrkapitányság járőre a 20-as buszról leszállva lett figyelmes egy hölgyre és annak tacskójára, aki a földön fekve rángatózott. A rendőrnő nem habozott azonnal felajánlotta segítségét.

– Felajánlottam a segítségemet, amit a hölgy, nyilván a stressz miatt, elutasított – elevenítette fel a történteket. – A kutya továbbra is öntudatlanul rángatózott, rossz volt ránézni, ezért ismét mondtam a gazdájának, hogy segíteni szeretnék. Megint nemleges választ kaptam, de nem vettem zokon. Tudtam, láttam, hogy az asszony idegességében képtelen áttekinteni, mi volna jó kutyusának. Az állat és a helyzet feloldása érdekében határozottabb hangra váltottam, és kijelentettem, ha törik, ha szakad, segíteni fogok. Felnyaláboltam a kutyát, és megkérdeztem, merre induljunk, menjünk-e a közeli állatkórház felé. A nő ekkor már elfogadta a segítséget, és arra kért, hogy juttassuk el fiához a Rocky nevű tacskót, akinél az állat gyógyszerei vannak. Elmondta, hogy Rockyt menhelyről fogadták be. Mielőtt azonban magukhoz vették volna, fejsérülést szenvedett, amelynek következtében alakulhatott ki nála hajlam az epilepsziára. Aznap már több rohamot is kapott, ezért döntött úgy gazdája, hogy felkerekedik vele injekcióért az Újlipótvárosban lakó gyermekéhez. Mivel a nő keze tele volt csomagokkal, hónom alá nyaláboltam az ebet, és elvittem vele a fiához. Rocky megkapta az injekciót, és hamarosan jobban lett. Még aznap találkoztam a hölggyel, aki boldogan informált, hogy a tacskó állapota teljesen kielégítő, evett és ivott is – olvasható Kitti beszámolója a police.hu oldalán.

Mint írták, a nő másnap személyesen ment be a rendőrkapitányságra köszönetet mondani Petneházi Kitti őrmesternek, három nap múlva pedig levélben fejezte ki elismerését a rendőrkapitánynak, Berár Iván ezredesnek.