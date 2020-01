Reviczky Gábor: Nem hagyhatom abba a dohányzást

Extra

Lokál ,

A Kossuth-díjas színész a Borsnak adott interjújában többek között mesélt káros szenvedélyéről, egészségügyi állapotáról és hobbijáról is. Reviczky elárulta: nem fog már többe leszokni a dohányzásról.

– Köhögök, persze, mert cigarettázom, és nem is hagyom abba. Ilyenkor már nem szabad, megszokta a szervezet. Csökkenteni lehet, de abbahagyni nem, és nincsenek is ilyen törekvéseim – fogalmazott a lapnak a színész.

Reviczky a vadászathoz fűződő szenvedélyéről is vallott.

– Tervezgettem, hogy leteszem a vadászvizsgát, de most a hetvenegyedik évemben vizsgázzak le? Imádom csak nézni is a vadat, nem elejteni – vallotta a színpadon 1225- ször is Balut eljátszó színész.

A teljes interjút IDE kattintva olvashatják.