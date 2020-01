Salma Hayek, a copfos diáklány

Extra

Lokál ,

A gyönyörű Salma Hayek óriási sikereket ért el az évek során, és a színészet mellett a producerként is dolgozott. Ezzel rengeteg pénzt keresett, mégis egyszerű, megfontoltan költekező nő hírében áll. Ennek oka szegény gyermekkora és talán az is, hogy smink nélkül is gyönyörű.

Salma Hayek is bebizonyította, hogy nincs szüksége sminkkel borított arcra ahhoz, hogy gyönyörű legyen – írja a www. tradingblvd.com. Noha vonásai nem feltétlenül feltűnőek, a szeme vagy az élénkpiros ajkai, mégis lenyűgözőnek tűnnek, amikor természetes külsővel lép az utcára.