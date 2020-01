Selena Gomez állítja, Justin Bieber érzelmileg bántalmazta

Extra

Holló Bettina ,

Az énekesnő azzal vádolja exét, Justin Biebert, hogy érzelmileg bántalmazta.

Selena Gomez és a popsztár több, mint 7 év randizás után 2018 márciusában szakítottak. Bieber azóta megházasodott, Selena Gomez pedig főként a karrierjére összepontosított. A 27 éves énekesnő most egy interjúban mesélt arról, mi mindenen ment keresztül a popsztárral való kapcsolata alatt, kiderült például, hogy az egykori tinibálvány érzelmileg bántalmazta. Mint mondja, soha nem beszélték meg a történteket rendesen, ezért is született meg a Lose You To Love Me című dala, mely méltóképp lezárja ezt a sötét időszakot.