Soros ismét beleszólna a magyar belpolitikába

Belföld

Lokál ,

A romák kiállására buzdít legújabb videójában Soros György és fia, Alex. A Nyílt Társadalom Alapítványok vezetője és fia azt mondják, hogy most van itt az idő, hogy a romák harcoljanak a jogaikét. Halász János frakciószóvivő szerint a perek mögött is Sorosék állnak, most pedig a békés megegyezést is szeretné megakadályozni a tőzsdespekuláns.

„Most van az az idő, amikor a romák elérhetik, hogy felhasználva politikai és polgári mozgásterüket, harcoljanak saját jogaikért és a befogadásukért az európai társadalmakkal, valamint azért, hogy komolyan vegyék őket, mint választótestületet” – üzente Alexander Soros az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) közösségi oldalán közzétett videóban. A videóban maga Soros György is megszólalt, valószínűleg azzal a céllal, hogy a gyöngyöspatai kártérítési ügyön keresztül ismét befolyást gyakoroljanak a magyar politika alakulására – írja az Origo.

A felvételen Soros György legfontosabb emberei is megszólalnak, köztük Patrick Gaspard, a Soros-alapítvány elnöke, Zejko Jovanovic, az Open Society Roma Initiatives Office igazgatója, Sonja Licht, a belgrádi Soros-alapítvány vezetője, Violeta Naydenova, az Open Society European Policy Institute politikai elemzője.

„A romák szenvedik el a legtöbb diszkriminációt természetesen, ők a legelnyomottabb kisebbség Európában, és a küldetésem részévé tettem, hogy segítsem őket”, foglalt állást a videóban a Nyílt Társadalom Alapítványok alapítója és elnöke, Soros György.

Minden bizonnyal nem véletlen a felvétel időzítése, hiszen idehaza épp a gyöngyöspatai kártérítési per az egyik legfontosabb témája a sajtónak. Éppen ezért Sorosék lépése nehezen értelmezhető másként, minthogy a bevándorláspárti milliárdos ismét megpróbálja befolyásolni a magyar belpolitikát.

– Eddig is egyértelmű jelei voltak, de a Soros-videó bizonyítja, hogy Gyöngyöspata a Soros-hálózat politikai és pénzszerző akciója – mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője kedden Budapesten újságíróknak. A kormánypárti politikus elmondta, Soros György és fia személyesen üzent a romáknak egy videóval, egyenesen harcba hívva a romákat. A Soros-videó időzítése nyilván nem véletlen, most, hogy az egész magyar társadalmat felbolygatta a gyöngyöspatai romák ügye – tette hozzá Halász János, aki felelevenítette, hogy kezdettől mondják, hogy e mögött a Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll.

A helyi romákat egy Soros György által pénzelt szervezet kereste meg, és ez a Soros-hálózathoz tartozó alapítvány indította el a pert is a magyar állam ellen – emelte ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese, hozzátéve: most ugyanez az alapítvány próbálja megakadályozni a megegyezést a roma családokkal.

„Ha valóban a roma gyerekek, a roma fiatalok sorsa érdekelné őket, akkor támogatnák, hogy oktatással, szakképzéssel, fejlesztéssel segítse őket a kormány” – értékelt Halász János, aki hangsúlyozta: ehelyett politikai és pénzszerző okokból most is azon vannak, hogy a kormány ellen uszítsák a romákat, ezzel pedig tovább növelik a feszültséget és akadályozzák a megegyezést.