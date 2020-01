Stohl párja: Egy ilyen kapcsolat rengeteg fájdalommal jár

Extra

Kiss Nóra ,

Az 52 éves Stohl András és 19 évvel fiatalabb menyasszonya, Vica négy éve alkotnak egy párt. A szerelmesek pszichológus segítségével dolgozták fel, hogy megismerkedésük egyben egy család szétbomlását is jelentette. Mára minden rendeződött, kapcsolatuk álomszerűen működik, közös babát azonban egyelőre nem terveznek.

Hatalmas port kavart, mikor négy évvel ezelőtt kiderült: Stohl András elhagyja két kisgyermeke édesanyját egy 19 évvel fiatalabb nőért, aki akkor a Centrál Színház büféseként dolgozott. Vica most először a Story magazinnak vallott arról, hogyan élte meg az első találkozást és szerelmük kibontakozását az akkor még foglalt színésszel.

„Megjelent egy férfi az életemben, akitől megdobbant a szívem, és minden észérv ellenére beleszerettem, visszavonhatatlanul. Beleszerettem egy férfiba, aki már foglalt… Borzalmas érzés, mintha egy mély kút nyelne el. Lelkifurdalás minden téren. Egy ilyen kapcsolat rengeteg fájdalommal jár. (…) Mindenki rád haragszik, mindenki téged hibáztat, sokszor te is magadat. Ilyenkor muszáj szakemberhez fordulni” – kezdte a lapnak Vica, aki nem szerette volna befolyásolni Andrást a döntésében. Azt tanácsolta neki, keressen fel egy szakembert.

„Büszke vagyok rá, mert ez egy roppant nehéz folyamat volt és nem hátrált meg. (…) Több mint egy évig járt pszichológushoz, mire meghozta a döntést, hogy véget vet korábbi kapcsolatának” – tette hozzá. Stohl így mesélt erről az időszakról:

„A terapeuta nem próbált meggyőzni arról, hogy a gyerekek miatt mindenképp egyben kell tartanom egy nem feltétlenül boldog kapcsolatot. (…) Bár az első reakció a félelem és a pánik volt mindenki részéről, a gyerekek roppant okosak, könnyen átlendültek azon, hogy a szüleik útjai szétválnak, elfogadták az új helyzetet, és ment az élet tovább.”

„Egy kisbaba magára vonna minden figyelmet”

András és Vica kapcsolata azóta is harmonikus, és érzelmeik az évek során csak erősödtek. 2018 karácsonyán az eljegyzés is megtörtént, közös babát azonban még nem terveznek. „András két kisebbik gyermekével szerencsére sok időt töltünk, így kellőképpen megéljük a szülői minőségünket is. Egy kisbaba magára vonna minden figyelmet (…), én pedig még túl szerelmes vagyok ahhoz, hogy ne akarjam minden szabadidőmet kizárólag Andrással tölteni” – mondta Vica.