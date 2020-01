Szívbeteg gyerekek gyógyítására adott inkubátorokat a Ficsak

Belföld

MTI ,

Két speciális, nyitott inkubátort adott át szívbeteg gyerekek kezelésére és gyógyítására a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában szerdán; az eszközökre a pénzt jótékonysági vásáron és online adományokból gyűjtötték össze.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára azt hangoztatta, Magyarországon a családszervezetek képesek összefogni egymással, és közös célokért, egymást erősítve nagy eredményeket tudnak elérni. A kormány feladata pedig az – fűzte hozzá -, hogy munkájukhoz biztosítsa a feltételeket.

Sok száz családban élnek szívbeteg gyerekek, akiknek több odafigyelésre, segítségre van szükségük – mondta. Megköszönte a Ficsaknak, hogy a családszervezetek tavalyi adventi vásárán és egy online akció keretében – az Okkal Dobban Alapítványon keresztül – csaknem hétmillió forintot gyűjtöttek a szívbeteg gyerekek gyógyításának segítésére.

Király Nóra, a Ficsak elnöke jelezte: két inkubátort és egy speciális, magzati szívultrahangvizsgáló-fejet sikerült megvásárolni. Emlékeztetett arra, hogy 2016 óta minden évben más célra és más alapítványnak gyűjtöttek a családszervezetek adventi jótékonysági vásárain. Korábban a daganatos, a koraszülött, valamint a siket és nagyothalló gyerekek támogatására fordították az adományokat.

Ablonczy László főorvos elmondta: az országban évente mintegy kilencszáz gyerek születik szívhibával, a szívsebészeti központban évente ötszáz gyermekkori szívműtétet végeznek (ezen belül százat újszülötteken), továbbá négyszáz egyéb beavatkozást.

Az intézmény számára azért hasznos a fűthető, megfelelő páratartalomra beállítható, nyitott, lehajtható oldalú inkubátor, mert a koraszülött gyerek felesleges mozgatása, műtőbe szállítása nélkül is el tudják végezni benne a szükséges beavatkozásokat – ismertette. Hozzátette: a családcentrikus ellátás szempontjából is jó megoldás a nyitott inkubátor, mert így a szülők még az intenzív osztályon is közvetlen kapcsolatban lehetnek újszülött gyermekükkel.

Közölte azt is, hogy a szintén most kapott magzati szívultrahangvizsgáló-fejjel a kardiológusok a szívfejlődési rendellenességet tudják kiszűrni már a korai várandóssági szakaszban, és így előre felkészülhetnek az újszülöttek kezelésére, ellátására, gyógyítására.

Tordas Dániel, a kórházzal együttműködő Okkal Dobban Alapítvány kuratóriumi tagja örömét fejezte ki, hogy az adománygyűjtésnek köszönhetően ráirányul a figyelem a Magyarországon szívbetegségben élő mintegy 18 ezer gyermek és családjuk helyzetére.