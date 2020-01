Szívnak, balhéznak a buszokon, villamosokon – mikor lesz ennek vége?

Extra

Elviselhetetlen bűz, taszító látvány, viselkedni nem tudó utasok – nemrég egy megdöbbentő felvételt mutatott be az Origo, ahol egy férfi szemrebbenés nélkül szívott a 6-os villamoson. Az eset azonban nem egyedi, a Lokálnak két olvasó is hasonlóról számolt be.

Fényes nappal, csúcsforgalomban a székén ülve szívott az egyik utas a 6-os villamoson. A történtekről videó is készült, amelyet eljuttattak az Origóhoz.

„Az önkormányzati választások óta, a balliberális főpolgármester, Karácsony Gergely láthatóan nem tud mit kezdeni a hasonló esetekkel. A közterület-felügyelet emberei tehetetlenek, nagy valószínűséggel nincsenek is elegen. Ahogy a BKV ellenőrei is látványosan eltűntek a járatokról. Pedig nyilván ők is sokat tehetnének, például azzal, hogy értesítik a hatóságokat” – fogalmazott az online portál. A lapnak a BKK egyébként azt írta: a BKK nem rendelkezik hatósági jogkörrel, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés a rendőrség feladata.

Sajnos az Origo videóján látottak, nem elszigetelt, egyedi esetek. A Lokál olvasói is tapasztaltak hasonlót.

Ez így nem mehet tovább!

– Tegnap reggel a 28-ason utaztam, amikor valami fura szagra lettem figyelmes. Oldalra néztem, és láttam, hogy két férfi egymásnak adogatva szív valamit. Nem tudom, hogy dohány volt-e vagy esetleg más, de az biztos, hogy irtózatosan büdös volt. Ezeken a járműveken nincs kamera, és bár szerettem volna, hogy abbahagyják, nem akartam összetűzésbe kerülni velük. Egy fotót azért sikerült készítenem, jó lenne ha javulna a helyzet, mert ez így már nem mehet tovább! Szinte nem telik el úgy hét, hogy valamilyen balhé ne legyen azokon a villamosokon amelyeken járok. Múltkor egy férfi piás üveggel a kezében ordibált mindenkivel, és lehet arról beszélni, hogy senki nem tett semmit, de ki akar balhézni ezekkel az emberekkel? Nem nekünk, normálisan viselkedő, fizető utasoknak kellene ezt a helyzetet megoldani – mondta lapunknak felháborodva a 34 éves Nikolett.

Elképesztő volt a bűz

– Este 7 körül szálltam fel az 1-es villamosra, amelyben egy férfi keresztbe feküdt szörnyű állapotban. Össze volt hányva a ruhája, mondanom sem kell, hogy elképesztő volt a bűz. Látszott, hogy nincs teljesen magánál, hol kába volt, hol pedig összefüggéstelenül üvöltözött. Fogalmam sem volt, hogy mitévő legyek. Több megállón keresztül így utaztunk, mígnem a Hős utcánál két hasonlóan szituált férfi lerángatta őt. Gyerekek is végignézték a jelenetet. Mi jöhet még? – tette fel a kérdést olvasónk, Lenke.

