Szívszorító vallomás! Megtörte a csendet Kobe Bryant felesége

A tragikus baleset óta először szólalt meg Kobe Bryant özvegye. “Szerencsések vagyunk, hogy az életünk részei voltak” – írta közösségi oldalán elhunyt férjéről és kislányáról Vanessa.

A közösségi oldalon szólalt meg először Vanessa Bryant, a vasárnap helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant özvegye és Gianna Bryant édesanyja. Mint ismert a legendás kosaras, lánya és a helikopteren utazó másik hét ember azonnal szörnyet halt, mikor a gép egy domboldalnak csapódott és kigyulladt, helyi idő szerint vasárnap délelőtt.

“A lányaimmal szeretnénk megköszönni annak a több millió embernek a támogatását, amit ezekben a szörnyű időkben kapunk. Köszönjük, hogy imádkoztok értünk. Hatalmas szükségünk van most erre. Teljesen le vagyunk sújtva szerető férjem, Kobe – lányaink fantasztikus apja -, és a gyönyörű Gianna – kedves lányunk, Natalia, Bianka és Capri csodálatos nővére – elvesztése miatt. Ugyancsak lesújtó a többi család tragédiája, akik szeretteiket vesztették el, és akikkel együtt gyászolunk. Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzük a fájdalmunkat jelenleg. Csak az tud ilyenkor megnyugtatni, hogy tudom, Kobe és Gigi is pontosan tudták, mennyire szerettük őket.

Szerencsések vagyunk, hogy részesei voltak az életünknek. Bárcsak örökké velünk maradhattak volna. Mindkettőjük áldás volt számunkra, akiket túl hamar veszítettünk el.

Nem tudom, mit tartogat a holnap, de nem lehet elképzelni az életet nélkülük. De felkelünk minden nap és küzdünk, mert Kobe és Gigi mutatják nekünk az utat. Végtelenül és mérhetetlenül szeretjük őket. Azt kívánom, bárcsak megölelhetném, megcsókolhatnám és megáldhatnám őket, hogy legyenek itt velünk mindörökké.

Köszönjük, hogy osztoztok velünk örömben, bánatban és a gyászban is. Kérjük, tartsátok tiszteletben a magánéletünket, amíg megszokjuk ezt az új valóságot. Amennyiben a Team Mamba család felé lerónátok a tiszteleteteket, a Mamba Sports Foundation létrehozta a MambaOnThree alapot, ahol a tragédiában érintett többi családot tudjátok támogatni. Kobe és Gigi örökségét a MambaSportsFoundation.org oldalon vihetitek tovább.

Nagyon köszönjük a sok imát és a szeretetet Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri és az én irányomba.” – írja az Origo.