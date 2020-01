Szomorú vallomás! L.L Junior elhalasztotta az esküvőjét

Extra

Holló Bettina ,

Az énekes kisfia halála miatt még képtelen ünnepelni.

A zenész tavaly januárban teljes titokban a dominikai tengerparton vette el szerelmét, Kingát. Azt tervezték, hogy kicsivel később itthon is csapnak egy nagy lagzit, de 2019 nyarán L.L. Junior kisfia autóbalesetben elhunyt, így a mulatság érthető okokból még várat magára.

„Ennek most még nincs itt az ideje. Szeretjük egymást, boldogok vagyunk, de egy ilyen nagy ünnepség még korai lenne. Bár úgy terveztük, hogy 2020-ra már a család is láthassa, ahogy örök hűséget fogadunk egymásnak, ezzel még várunk. Majd ha letelik a gyász időszaka, de azt sem lehet, és nem is kell siettetni. Majd mindent a maga idejében” – mondta az énekes a Blikknek.