Tarolt a Fidesz Győrben

Hiába kampányoltak Győr városában ellenzéki politikusok Dézsi Csaba András, a Fidesz–KDNP jelöltje nagy fölénnyel nyerte meg a vasárnapi időközi polgármester-választást. A nagy arányú siker azt mutatja, hogy a győriek nem kértek abból a káoszból, ami az ellenzéki vezetésű településeken kialakult az elmúlt hónapokban.

Dézsi Csaba András a voksok 56,14 százalékát szerezte meg, míg az MSZP–DK–Momentum–Jobbik–LMP jelöltjeként induló Pollreisz Balázs a szavazatok 39,05 százalékát kapta. A fideszes politikus nemcsak polgármesterként, hanem továbbra is kardiológus orvosként szintén szolgálni fogja a győrieket.

– Ez egy felelős döntés volt a választók részéről, mert nem pártszimpátia szerint döntöttek, hanem féltve a jövőjüket, azt szem előtt tartva voksoltak – fogalmazott a győztes polgármester, hozzátéve, hogy itt az ideje levenni a nyakkendőt, felvenni a melósruhát és a munkásbakancsot.

Dézsi szerint volt tétje a választásnak, nem lehet megelégedni az elért eredményekkel. Jelezte: abban hisz, hogy a munkát csinálni kell, célja, hogy felpörgessék az ügyintézést a városházán.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az eredmény azt jelzi, hogy a szavazók megbocsátották a Borkai-ügyet, annak nincsen hosszútávú politikai hatása Győrben, egy megfelelő jelölttel simán tud nyerni a városban a jobboldal.

„Az elmúlt napokban az ellenzéki véleményformálók arról beszéltek, hogy szerintük a Fidesz–KDNP már annyira meggyengült, hogy nem tud győzni az időközi választásokon. A kormánypártok annak ellenére is toronymagasan vezetnek, hogy ciklus közepe van, amikor általában mélyponton szokott lenni a kormányzó erők támogatottsága” – értékelt közösségi oldalán az elemző.

A győzelem után a Fidesz közleményben reagált. „Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek az időközi polgármester-választáson, és szavazatukkal Dézsi Csaba Andrást és a fejlődést támogatták. Gratulálunk Győr új polgármesterének, és jó munkát kívánunk neki” – fogalmaztak. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint új korszak kezdődik Győr életében Dézsi Csaba András polgármesterré választásával.

– Biztos vagyok benne, hogy a győriek bizalmát kőkemény munkával fogja meghálálni – mondta Hollik.

Karácsony sem segített Pollreisznek

A választás abból a szempontból is üzenet, hogy a győriek nem kértek abból a káoszból, amit október óta az ellenzéki önkormányzatokban látni lehet többek között Budapesten is. Pollreisz Balázs annak ellenére (vagy éppen ezért?) veszítette el a választást, hogy az ellenzéki szivárvány koalíció prominens tagjai kampányoltak mellette, többek között Karácsony Gergely főpolgármester, Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára EP-képviselő, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, illetve a Momentum elnöke, Fekete-Győr Andárs is őt támogatta, de feltűnt mellette Mirkóczki Ádám, Eger jobbikos polgármestere, és Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője. Rajtuk kívül az ellenzéki propagandamédia is folyamatosan futtatta Pollreiszt – úgy tűnik hiába.