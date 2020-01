Tarolt a Nanushka

Extra

Holló Bettina ,

Elképesztő évet tudhat maga mögött a Nanushka. A magyar márka 2019-ben 130 ezer terméket gyártott és adott el világszerte, az árbevétele pedig meghaladta a 6 milliárd forintot, ami 228 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest – írta a Ripost.

Sándor Szandrának, a Nanushka márka alapítójának ruháit ma már 40 országban forgalmazzák, webshopjából pedig több mint 100 országba szállít közvetlenül. 2018-ban Los Angelesben nyitott üzletet, 2019-ben pedig New Yorkban ért el hatalmas sikereket. Ott volt a Fashion Weeken, és ma már a város legtrendibb részén, a Sohóban üzemeltet állandó boltot. A márka itt azonban nem áll meg, 2020-ban Los Angelesben és London Mayfair negyedében nyit újabb üzletet.

A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, amely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Magántőkelap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka 2016-ot még 335 millió forintos árbevétellel zárta, tavaly ez az összeg már a 6 milliárdot is meghaladta, a viszonteladók száma pedig ebben az időszakban 60-ról 200-ra növekedett. A cég 2018 májusa óta nyereségesen működik. 2019-ben 130 ezer terméket gyártott és adott el világszerte, az előzetes várakozások szerint ez a szám 2020-ban a 200 ezret is elérheti. Jó ötlet volt a férfikollekció

Sándor Szandra már régóta álmodozott arról, hogy a Nanushka Woman mellé megteremti a Nanushka Mant, ami tavaly meg is történt, a tervező számos elismerést kapott. Ezek közül kiemelkedő az International Design Awards, amelyet a 2019-es Pre-Fall kollekciója nyert el. Emellett a márka már az Instagramon is tarol, ugyanis 299 ezer követővel a Nanushka vezeti a Magyar Insta Brandlistát, 2018 januárja óta megnégyszerezték követőik számát.

A világsztárok is imádják

Sándor Szandra márkája 2019-ben több nagy fashion weeken is jelen volt, de ezek közül a legfontosabb a New York-i mellett mindenképp a párizsi volt, ahová Kristen Bell amerikai színésznő tetőtől talpig Nanushkában érkezett. A magyar márka tehát a világsztárok körében is nagyon népszerű, Uma Thurman, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Jennifer Lawrence, Katy Perry és Hailey Bieber is imádja a tervező letisztult darabjait.