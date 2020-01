Tavaszig elfelejtődnek az újévi fogadalmak

Extra

Kiss Nóra ,

A szilveszteri partik mámorában minden ötödik ember tesz újévi fogadalmat. Közölük azonban csak 20 százalékuk tartja be. A Lokál most utánajárt az okoknak, és összegyűjtötte hogyan tudjuk hatékonyabban megvalósítani vágyainkat.

Az újév beköszöntével hajlamosak vagyunk meggondolatlanul olyan fogadalmakat tenni, amelyekre titkon nagyon vágyunk.

– Az óév utolsó estéjén átszellemülünk, és elhamarkodott fogadalmakat teszünk. Azt gondoljuk, hogy amit most kitalálunk az biztosan valóra fog válni. A többség azonban csak egy elhamarkodott gondolat, amit pezsgővel a kezünkben vetítünk ki leendő célként. Ilyenkor számba vesszük az elmúlt évet, összegezzük milyen vágyaink valósultak meg, illetve melyek nem. Amit nem sikerült, azokat fogadjuk meg, mert akkor érzünk magunkban egy mágikus erőt. A babonás hiedelmek miatt csupán a mi fejükben van túlértékelve a pillanat. Ez azonban a hétköznapokban nem lesz ennyire egyszerű. A fogadalmat ugyanis nem előzi meg egy stratégiai tervezés, hogy pontosan ezt hogy és milyen módon tudjuk megvalósítani. Nem dolgozzuk ki a részleteket, emiatt a 80 százalékuk halálra van ítélve és legkésőbb tavaszra elfelejtődnek – részletezte a Lokálnak dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Elkezdünk magunkkal foglalkozni

Januárban nem csupán felelőtlen fogadalmakat teszünk, de elkezdünk magunkkal foglalkozni, és rendbe tenni az életünket. A konfliktusaink, magánéleti problémáink is előtérbe helyeződnek ilyenkor. – Sokkal többen kezdenek pszichológushoz vagy terapeutához járni, mert szeretnék helyretenni az életüket. Az új év után mindenki elkezd hirtelen saját magával foglalkozni. Idegileg is kimerülünk a karácsonyi őrületben, ami már novembertől ránk szakad. Szeretnénk az ünnepek alatt minden elvárásnak megfelelni, ezt hívjuk karácsonyi szorongásnak. A családunkkal eltöltött időnek is lehet egy negatív vonzata, ilyenkor sokkal jobban kijönnek az egész évben szőnyeg alá söpört konfliktusok, ráadásul a téli depresszió is jelen van. A statisztikák szerint ezért adják be a legtöbb válási keresetet az ünnepek után az év első heteiben – mondta Makai.

Leggyakoribb újévi fogadalmak:

Életmódot váltok. Lefogyok pár kilót. Leszokom a cigiről. Új munkahelyet keresek. Idén megtalálom a nagy őt. Sokkal többet fogok pihenni/utazni.

Hogyan tudjuk megvalósítani?