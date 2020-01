Taylor Swift bevallotta! Súlyos érkezési zavarral küzdött

Extra

Holló Bettina ,

Az énekesnő 18 évesen kőkeményen diétázott.

Hamarosan érkezik Taylor Swift Miss Americana című dokumentumfilmje, mely számos titkot rejteget. A 30 éves ikon azonban már előzetesen is elárult néhány meghökkentő dolgot a múltjából. Mint kiderült, régebben rendszeresen éheztette magát.

˝18 éves voltam, amikor az első címlapfotó készült rólam. Egy olyan ruhát viseltem, ami nem simult teljesen a testemhez, ezért úgy tűnt, mintha lett volna egy kis pocakom. Sokan azonnal találgatni kezdték, hogy vajon 18 évesen várandós vagyok-e. Ennyi elég volt ahhoz, hogy kemény diétára fogjam magam. Nem szerettem az ételről és az étkezésemről beszélni. Úgy éreztem, mintha az evés egy büntetés lett volna. Később egy másik fotózáson megjegyezték, hogy milyen zseniális, hogy tökéletesen illenek rám azok a ruhák, amik a modellekre is. Én pedig nagyon boldog voltam az XXS-es méretemmel. Később persze sokan túl vékonynak neveztek, de akkor én ennek örültem is. Megvádoltak, hogy nem eszem. Ez pedig igaz is volt. De én azt hazudtam, hogy egészségesen táplálkozom, és a vékony testalkatom csupán a sok edzésnek köszönhető. Tényleg sokat edzettem, de nem ettem. Persze aztán azt is megkaptam, hogy nem elég kerek a fenekem. De ha meghíztam, akkor a fenekem kerekebb lett, de a hasam már nem volt többé lapos. Ördögi kör volt, nagyon rosszul éreztem magam mások véleménye miatt. Ma már tudom, hogy ez nem volt rendben. Nem voltam egészséges. Ahhoz, hogy egészséges legyek és legyen energiám, ennem kell. Akkor ez nem volt egyértelmű számomra, hiszen beteg voltam˝ –árulta el Taylor.