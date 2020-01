Több százezret nyert gazdájának egy kutya – Videó!

A Twitteren osztotta meg az elképesztő videót egy férfi, ahol 350 ezer forintnyi fontot nyert kutyája segítségével.

A gazdi kitalálta, hogy szól kutyájának, hogy jöttek, ekkor az elkezdett kinézni az ablakon a férfi pedig számolta a másodperceket, hogy meddig is tart mindez. A kutya összesen 23 másodpercig nézett kifelé a férfi pedig ezt a számot játszotta meg a telefonján, amivel így elvitte a fődíjat.

"My dog just won me £900 from £25 in the most ridiculous way ever" 😱😱@ODDSbible pic.twitter.com/NMngDr6ZpJ

