Tombol a koronavírus

Már Európában is regisztráltak a kínai Vuhanból indult, tüdőgyulladást okozó koronavírussal fertőzött betegeket. Kínában vasárnapra 56-ra emelkedett a vírus halálos áldozatainak száma, néhányan már a lappangási idő alatt életüket vesztették. Összesen közel kétezer fertőzéses esetet jegyeznek világszerte, magyar megbetegedésről nincs tudomás: a szakértő szerint kicsi a valószínűsége, hogy a vírus eléri hazánkat.

Az koronavírusnak olyan általános tünetei vannak, mint orrfolyás, magas láz, száraz köhögés, súlyosabb esetekben fulladás, tüdőgyulladás, a végső stádiumban pedig lélegeztetőgép használata is szükséges. A betegség Vuhanban terjed, ahol jelenleg karantént rendeltek el. A járvány a bejelentés óta már a tartományon kívül is megjelent (Kína több régiójában, Hongkongban, Makaón, Tajvanon, Dél-Koreában, Vietnámban, Thaiföldön és az Amerikai Egyesült Államokban), közel 2000 megbetegedést és mintegy 56 halálesetet okozva. A hétvégén három beteget regisztráltak a franciaországi Bordeaux-ban is, őket elkülönítve kezelik egy párizsi kórházban.

Dr. Szlávik János infektológus ( fertőző betegségekkel foglalkozó orvos – a szerk. ) szerint egyelőre nincs okunk az aggodalomra.