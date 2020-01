Udvaros Dorottya: Apu igazi példakép

Extra

Udvaros Dorottya édesapja, Udvaros Béla ma tölti be 95. életévét. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nagyon büszke rendező apukájára, akire tíz éve újra rátalált a szerelem.

Udvaros Dorottya fáradhatatlanul dolgozik, nagyon kitartó, és mint mondja ezt is édesapjától örökölte, ahogy sok más tulajdonságát is egyre gyakrabban észreveszi magán. Az egykori színházi rendező, Udvaros Béla ma tölti be 95. életévét, lánya, Udvaros Dorottya pedig boldogan mesélt gyerekkori élményeiről, amik az édesapjához fűzik.

– A mi családunk nem volt átlagos, inkább mondanám rapszodikusnak. A szüleim színházi emberek voltak, így sok időt töltöttünk külön, de amikor együtt volt a család az mindig nagyon meghitt volt. Manapság, amikor meglátogatom apukámat, azt szokta kérdezni a búcsú ölelésnél, hogy „Mikor jössz legközelebb?”. Ilyenkor mindig elmosolyodom, mert tudom, hogy a lehető legtöbb időt szeretné velem tölteni, mikor kicsi voltam erre nem mindig volt lehetőség – kezdte mosolyogva Dorottya, aki legbensőségesebb gyerekkori emlékét is elárulta.

– Nagyon kicsi voltam, még talán három-négy éves lehettem. Egyik éjszaka nagyon féltem, és apu felvett, a karjára ültetett, magához ölelt, én pedig, amint átkarolhattam a nyakát, azonnal megnyugodtam és elszenderedtem. Emlékszem arra a pillanatra, amikor a világon a legnagyobb biztonságban éreztem magam. Később, amikor féltem, ugyanígy felvett, és máris elillant minden baj – emlékezett vissza a megható pillanatokra Dorottya, aki rengeteget tanult édesapjától.

– Apu szereti a vizet, imád úszni, engem is ő tanított. A tenyerére feküdtem a vízen, és együtt tanultuk a mozdulatokat. Sosem hagyott magamra semmiben. Tavaly a születésnapján az uszodától még tortát is kapott, mert vagy hatvan éve oda jár – mondta nevetve a művésznő, aki úgy véli Béla bácsinak köszönheti elképesztő munkabírását és kitartását is. – Apu igazi példakép volt előttem, aki megtanított a kemény munkára. Örökké hálás leszek neki, hogy megmutatta, sosem szabad feladni, de mindenek felett azt köszönöm neki, hogy általa belém ivódott a hivatásom iránti szenvedélyes szeretet – mesélte a művésznő.

Noha Béla bácsi szerencsére makkegészséges, Dorottya szereti a gondolatot, hogy édesapja nincs egyedül a mindennapokban. A színésznő szeretettel tekint édesapja új párjára, Magdóra, akivel több mint tíz éve egy párt alkot a rendező legenda.

– Én úgy szoktam hívni Magdót, hogy az „új anyukám”, mert elképesztő szeretettel fordult felénk mindig is, ráadásul édesapámmal támaszai is egymásnak, ami nagyon megnyugtat. Nélküle folyamatosan idegeskednék, hogy mi van apuval, mikor zsúfoltabb időszakom van a színházban – magyarázta Udvaros Dorottya, aki lapunkon keresztül üzent is édesapjának.