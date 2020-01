Újabb sokkoló felvétel! Így csapódott a földbe az ukrán repülő

Egyre több videó kerül fel az internetre a lezuhant repülőről.

Mint arról a Lokál is beszámolt, a MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata szerda reggel zuhant le nem sokkal felszállás után. A tragédiában 167 utas és a gép 9 fős ukrán személyzete vesztette életét. Még két utas volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak, kanadaiak, svédek, afgánok, németek és britek.

Irán többnapi tagadás után szombaton végül beismerte, hogy légvédelme lőtte le nem szándékosan rakétával az utasszállító gépet.

Security cameras capture last seconds of #Ukraine flight PS752 crash near #Tehran pic.twitter.com/WKs2Q856oK

