Újévi tanácsok Erzsébet királynőtől

Az ember általában a szüleitől, nagyszüleitől szokott tanácsokat megfogadni. Ám a brit királynő, II Erzsébet is remek útravalókkal tud szolgálni az újévre.

1. Maradj a természet közelében!

II. Erzsébet királynő hiába múlt 93 éves, a mai napig imád a kertben sétálni és töltekezni. “Néhány óra a napsütésben, egyedül, felér egy nap pihenéssel” – mondta legutóbb a BBC-nek. A királynő kedvenc virágai közé tartozik az őszi rózsa, az ibolya és a fikusz is, aminek különleges története van. Erzsébet 1952-ben kenyai körúton volt, mikor megtudta, hogy édesapja sajnálatos módon elhunyt. Az elmesélések szerint épp egy fikuszfán ücsörgött, mikor férje, Fülöp herceg meghozta a hírt, hogy attól a perctől kezdve ő a királynő. II. Erzsébet éppen ezért nagy figyelmet fordít a fikuszaira, hiszen életének egyik legkülönlegesebb napjára emlékeztetik. A királynő a kertészkedés mellett óriási szerelmese a lovaglásnak, legutóbb éppen néhány hete látták vágtázni a 93 éves királynőt. Ha pedig nincs ideje lovagolni, Corgy kutyusait sétáltatja.



2. Alkoholt szigorúan csak délután!

A brit királynő minden nap megiszik egy pohár Dubonnet-gin koktélt sok jéggel, és egy szelet citrommal. Az ebédjét és vacsoráját pedig egy pohár finom borral, martinivel, vagy egy pezsgővel szokta leöblíteni. Példáját állítólag fia, Károly herceg is követi, aki a vörösborok szerelmese. A herceg egyébként már 13 évesen megkapta az életre szóló tanácsot édesanyjától. Történt ugyanis, hogy Károly és néhány barátja kiszöktek egy bárba, és néhány pohár sherryvel rendesen felöntöttek a garatra. Amikor ez édesanyja, a királynő tudomására jutott, Erzsébet csak annyit mondott: „Fiam, egy brit nem iszik sherryt délelőtt!”

3. Egy nő mindig legyen elegáns!

Nem kell ahhoz királynőnek lenni, hogy ápoltak és elegánsak legyünk. II. Erzsébet arra esküszik, ha egy nő megtalálja a megfelelő rúzst, máris kellőképpen elegáns! A királynő rendszeresen rúzsozza magát, ráadásul olyan profizmussal igazítja meg a sminkjét akár nyilvánosan is, hogy állítólag még Laura Bush amerikai first lady is tőle tanulta el a gyors rúzsigazítás csínját-bínját. “Nekem a királynő mondta, hogy ne szégyelljem akár nyilvánosan is megigazítani a sminkem. Sokkal rosszabb, ha kopott vagy elkenődött rúzzsal állok a kamerák elé, mintha két mozdulattal megigazítom” – mondta egy újságírói kérdésre az egykori first lady. A királynő a rúzs mellett a megfelelő kalapra is esküszik, szerinte ez mindig minden ruhát kellőképpen különlegessé tesz.

4. Hallgass a szívedre!

A szakértők szerint Erzsébet királynő nagyon sokszor megbánta, hogy annak idején Dianat és Károlyt ő maga nézte ki egymás számára és nem hagyott túl sok választást a fiataloknak. Történetük mindenki számára ismert: Károly először nem akarta elvenni Dianat, végül édesanyja unszolására beadta a derekát, ám kapcsolatuk hamar megromlott. A Szívek Királynője egy interjúban még azt is elmondta, hogy házasságuk csak néhány évig volt jó, mert Károly nem tudott elszakadni igazi szerelmétől, Kamillától. Diana halála után Károly és Kamilla végül újra egymásra talált és összeházasodtak. Mikor Vilmos herceg bemutatta választottját újabb probléma merült fel, Katalin ugyanis nem volt nemesi származású, ám a királynő ennek ellenére engedélyezte egyik legkedvesebb unokájának, hogy szerelemből házasodjon. Harry és Meghan esetében pedig már az sem volt kifogás, hogy a későbbi sussexi hercegné amerikai állampolgár, ráadásul színésznőként kereste korábban a kenyerét. Egy bennfentes szerint, mikor Harry megkérdezte, hogy nagymamája áldását adja-e frigyükre, a királynő nemes egyszerűséggel azt tanácsolta neki: “Hallgass a szívedre!”