Újra flörtöl Jennifer Aniston és Brad Pitt

Hollywoodi pletykák szerint Jennifer Aniston és Brad Pitt 15 év után ismét egymásra talált. Az egykori álompárt egy díjátadón kapták lencsevégre, a fotókon pedig jól látszik, hogy még ma is működik köztük a kémia.

Vasárnap este, Los Angelesben rendezték meg a 26. SAG-gálát, amelyen Brad Pitt és Jennifer Aniston is díjat kapott. A sármos színésznek ezúttal a Volt egyszer egy Hollywood hozta meg a sikert, míg egykori felesége a The Morning Show című drámai sorozatban nyújtott alakításáért kapott elismerést. Azonban a díjátadónál mindenkit jobban érdekelt, hogy vajon mi van a két sztár között.

A kétezres évek elején Aniston és Pitt volt Hollywood álompárja, de 2005-ben bejelentették, hogy öt év után elválnak. Brad beleszeretett Angelina Jolie-ba, Jen pedig Justin Theroux-ba, de a rózsaszín köd felszállása után végül mindkét házasság zátonyra futott. A két filmcsillag pedig azóta ismét egymásra talált, többször is adtak arra utaló jeleket, hogy nyitottak az újrakezdésre. Pitt például tavaly ellátogatott a színésznő 50. születésnapi partijára, ahol barátaik szeme láttára flörtöltek egymással. A jóképű színész persze nem ment üres kézzel, állítólag egy kulcsot vitt magával, amely egykori közös luxusotthonuk ajtaját nyitja. Bármi is történt, a friss fotók arról árulkodnak, hogy még ma is izzik köztük a levegő. Vajon mi lesz ennek a vége?