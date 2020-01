Vágó hazudott, és lebukott

Belföld

Lokál ,

Saját magát buktatta le Vágó István: a kvízprofesszorból lett Gyurcsány-párti politikus hazudott, amikor azt állította, hogy rozsdától rothadó metrókocsikat látott az Örs vezér téri javítóban. Közben az is kiderült, hogy mindössze három szerelvényt érint a rozsdásodás, ezeket az orosz gyártó garanciálisan javítja.

Lebukott Vágó István, amikor az Örs vezér téri BKV-járműjavítónál fotózkodott, ahol állítása szerint, látta a rozsdás metrókocsikat. Ezzel szemben az Örs vezér téri javítóban csak Alstom-kocsik vannak, míg a szétszerelt járműveket a Kőér utcában tárolják, tehát a DK-s Vágó hazudott.

„A látvány szívszorító” – írja Vágó, ám a Blikk BKV-s dolgozóktól megtudta, hogy a gyurcsányista politikus nem járt abban a műhelyben, ahol szétszerelték az orosz metrókocsikat. A Kőér utcai telep, ahol a szétszerelt járművek vannak, a BKV üzeme, ott pedig Vágó nem felügyelőbizottsági tag, így oda nem járhat be. A lap felkereste Vágó Istvánt is, aki a kérdéseket személyes támadásnak vette. Mint ismert Gyurcsányék nemrég beültették a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságába Vágót, aki úgy látszik (akár hazugság árán is) igyekszik „megszolgálni” a bizalmat.

Közben az is kiderült, hogy az ellenzéki politikusok és propagandasajtójuk állításaival ellentétben egyáltalán nem kritikus a helyzet, az elrozsdásodott metrószerelvények ügyében. Tarlós István korábbi főpolgármester ugyanis az ATV-ben elmondta: az oroszok összesen 37 metrószerelvényt újítottak fel, ebből csupán három prototípust érint úgynevezett „részleges lemezrozsdásodás” (tehát nincs szétrohadva), amit az oroszok garanciálisan kijavítanak, tehát a magyar félnek egy fillérjébe sem kerül.