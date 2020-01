Vajna Timi: Nagyon nehéz volt Andy nélkül ez az év

Extra

P.L. ,

Andy Vajna élete tele volt érdekességgel, megvalósította az amerikai álmot, barátai világhírű színészek, rendezők voltak, ő pedig óriási karriert futott be a tengerentúlon. A magyar származású filmguru, féltve őrzött tárgyai egy aukción gazdára leltek nemrég. Kivéve az ikonikus Rambo-késeket, melyek a Lokál információi szerint továbbra is otthont keresnek. Andy Vajna egy évvel ezelőtt hunyt el 74 éves korában.

A Rambo-kések még mindig gazdára várnak

Decemberben elárvereztek több olyan tárgyat is, amiket Andy Vajna féltve őrizgetett. A filmmogul szivarfüstös Bentleyje és a Munkácsy-kép kelt el a legdrágábban, sőt új gazdára találtak Andy Vajna és imádott fia, Justin magánlevelei és közös fotóik is. Összesen kicsivel több mint 88 millió forint gyűlt össze, ám az ikonikus Rambo-kések még a mai napig nem találtak gazdára – tudta meg a Lokál. Információink szerint a Nagyházi Galéria és Aukciósházból már elszállították őket, visszaadták a tulajdonosnak, Vajna Tímeának, mert nem sikerült azóta sem eladni a híres pengéket.

Örömét lelte a munkájában

Sylvester Stallone főszereplésével készült az 1982-es Rambo – Első vér című film, amit azóta is a világ egyik legjobb akciómozijának tartanak. Andy Vajna így emlékezett rá: „A Rambo felrakott minket a térképre. (…) Még a papám is kénytelen volt belátni, hogy hiába váltottam szakmát, ebben is legalább olyan sikeressé váltam, mint a paróka- és a farmerbizniszben”. A bemutató után azt mondta: „Tényleg van ahhoz tehetséged, hogy mindig megtaláld az örömöd a munkádban, és ha téged ez kielégít, akkor én is boldog vagyok.”

Bushsal is találkozott

George W. Bush amerikai elnök 2006-ban meghívta Andy Vajnát a Fehér Házba, hogy együtt nézzék meg a Szabadság, szerelem című filmet. Ezzel Bush a forradalom 50. évfordulója és Magyarország előtt tisztelgett.

Vajna Tímeának rettenetesen hiányzik

Andy Vajna özvegye a 37 éves Tímea azóta sem tudta feldolgozni férje elvesztését. – Rettenetesen hiányzik Andy. Nem telik el úgy nap, hogy ne jutna eszembe. A mai napig érzem a jelenlétét, ha erősen rágondolok. Egyfajta melegség önt el, ami megnyugtat – mesélte korábban a Lokálnak Tímea. Az özvegy nemrég a közösségi oldalán újra megemlékezett férjéről. – Nagyon nehéz volt Andy nélkül ez az év és a hiánya nem múlik…, de ha létezik túlvilág, akkor remélem jól van. Az élet múlandó, de ő igazi legendává vált! A legjobb ember volt, akit valaha ismertem – írta. Nemrég egy fotót is posztolt melyen férjével közös kutyusuk látható, aki az utcát figyelve várja haza néhai gazdáját.