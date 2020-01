Veszélyes utazásra indul Kulcsár Edina

Extra

Holló Bettina ,

Az egykori szépségkirálynő évek óta kerüli a fagyos telet, ugyanis Raynaud-szindrómában szenved, ami azt jelenti, hogy az ujjai nem bírják a hideget. Edina azonban szeretné, ha kisfia megismerné az igazi telet, ráadásul férje, Csuti imád snowboardozni, így a téli vakációra ezúttal képtelen volt nemet mondani.

” Nem is tudom mikor voltam utoljára a hegyekben, ahol gyönyörű havas tájak vesznek körbe minket. Nagyon várom, hogy ott legyünk, bár a hidegre a legkevésbé sem vágyom. Szerintem mindenki tudja rólam, (leginkább a betegségem miatt -Raynaud szindróma ) hogy amennyire csak tudom, kerülöm a fagyos helyeket, de Csuti imád snowboardozni és Medoxnak is szeretnénk megmutatni, hogy is néz ki az igazi tél. Alig várjuk a reakcióját, hogy mit fog szólni a hóhoz. Értük érdemes megfagyni – írta Instagramon Edina.